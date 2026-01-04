La Junta de Andalucía invierte en Jaén más de 5,8 millones en equipamiento y tecnología para centros educativos en 2025

Equipamiento en centros educativos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta ha distribuido en el año 2025 equipamiento a los centros educativos de la provincia de Jaén por un valor total de más de 5,8 millones de euros. Desde 2019, el valor del mobiliario, el equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros jiennenses para su funcionamiento asciende a 17,7 millones de euros.

Tal y como ha señalado el Gobierno andaluz en una nota, en su conjunto en Andalucía la inversión total en el año 2025 supera los 72 millones de euros, "cifra que supone la mayor inversión anual en este concepto en los últimos siete años". Y desde 2019, la inversión asciende a más de 242 millones de euros en mobiliario, equipamiento tecnológico y demás artículos facilitados a los centros andaluces.

Dentro de la inversión realizada en 2025 en Andalucía destacan los 68,7 millones de euros destinados a equipamiento tecnológico, principalmente a la adquisición, entrega e instalación de dispositivos portátiles y aulas digitales interactivas en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo #EcoDigEdu, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En desarrollo de este programa, la Consejería finalizó el pasado febrero la entrega de 91.233 ordenadores portátiles y 'tablets' entre 1.400 centros educativos de Andalucía, y desde el mes de abril está distribuyendo e instalando paneles digitales y diversos complementos para la creación y dotación de aulas digitales. Una vez se complete la distribución serán más de 59.400 las aulas digitales creadas o actualizadas. Asimismo, desde el año 2019, la inversión en equipamiento tecnológico para los centros educativos supera los 170 millones de euros.

Según la Junta, en lo que se refiere a mobiliario, la inversión realizada en 2025 ha sido de más de 2,2 millones de euros en Andalucía, y en los últimos siete años se han distribuido pupitres, sillas, armarios y demás artículos de esta tipología por un importe de 20 millones de euros.

Destaca también la inversión destinada a la adquisición de material para el alumnado con necesidades educativas especiales, como las ayudas técnicas --pupitres, ordenadores y material específico-- y el didáctico específico para las aulas de apoyo, con una inversión de 700.796 euros en 2025 y de más de siete millones de euros desde 2019.

Además, en el año 2025 se ha destinado más de 360.000 euros a la adquisición y entrega de equipamiento para Ciclos Formativos, y la inversión en este concepto desde el año 2019 asciende a más de 35 millones de euros en el conjunto de la comunidad.