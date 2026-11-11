La Alhambra señala escasa incidencia de la huelga en su plantilla y confía en abrir si se disuelven los piquetes

Piquetes a las puertas del acceso de turistas a la Alhambra con motivo de la convocatoria de huelga general de este 11 de noviembre - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife afirma que la convocatoria de huelga general ha tenido escasa incidencia entre su plantilla y confía en que los turistas puedan entrar a partir de media mañana si se disuelvan los piquetes que ahora impiden su acceso.

"La Alambra va a abrir, es inconcebible que haya una Granada sin Alambra abierta", ha señalado a Europa Press el director del patronato, Rodrigo Ruiz-Jiménez, quien ha explicado que los trabajadores han acudido con "relativa normalidad" y hay "personal de sobra para abrir" este miércoles a la visita pública. Junto a ello se ha activado un protocolo para "recolocar" a los turistas en diferentes turnos si finalmente se produce la apertura.

Los piquetes informativos se encuentran en el entorno del monumento desde las seis y media de la mañana y aunque estas concentraciones han sido la mayor parte del tiempo "pacíficas", sí se ha producido una carga policial para dejar entrar a los trabajadores y que se ha saldado con dos detenidos, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los piquetes impiden en estos momentos el acceso de los visitantes y son numerosos los furgones de Policía Nacional apostados en el entorno para garantizar la seguridad especialmente de los turistas, a los que se está reteniendo "por prudencia".

La dirección del monumento confía en que la situación pueda normalizarse conforme avance la mañana y los piquetes se disuelvan, toda vez que los sindicatos tienen previsión de que las columnas informativas que se han distribuido por la ciudad se encuentren en el centro.

"Esas columnas van a bajar, entonces lo que no queremos tampoco es provocarlos y estamos pacientemente esperando a que se disuelvan porque la Alhambra va a abrir (---) es inconcebible que haya una Granada sin la Alambra abierta", ha reivindicado el director del monumento recordando todo el ecosistema que depende de ello, como los guías turísticos, la hostelería y comercios que viven de esta actividad.

Si finalmente se produce la Alhambra la idea es "recolocar a los turistas en diferentes turnos", en el marco del protocolo que se ha preparado para esta circunstancia; mientras que "a aquel visitante que no pueda o no quiera se le devolverá la entrada".