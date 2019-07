'Alhambra Venture' se convierte desde este miércoles en la gran cita con el emprendimiento del sur de España

Publicado 02/07/2019 14:04:56 CET

Inversores y emprendedores se citan este miércoles y jueves en Granada, que se convierte en la capital de las oportunidades para las startups con la celebración de la sexta edición de 'Alhambra Venture'. El evento, organizado por Ideal, acogerá a grandes inversores y a jóvenes emprendedores que buscan financiación para sus proyectos. Durante las dos jornadas se desarrollará un amplio programa en el que se trabajará para lograr millones de euros en inversión.

Según informa la organización, desde su inicio en 2014 las cifras no han hecho más que crecer y la financiación se eleva a los 38,5 millones de euros, lo que convierten a este encuentro en un referente en materia de captación de financiación para emprendedores del sur de España.

'Alhambra Venture 2019' ha seleccionado proyectos innovadores de las ocho provincias andaluzas, de Extremadura, de Valencia y de Murcia. Además, hay participantes en distintos programas de aceleración como 'Andalucía Open Future', 'Minerva' y 'Telefónica Open Future Extremadura'. Entre los elegidos destacan los ganadores de los premios 'AJE' en su categoría de iniciativa emprendedora en las provincias de Jaén, Sevilla y Huelva.

Las 27 startups elegidas este año y que estarán este miércoles y jueves en el Palacio de Congresos son: Competize, Courbox, Dasware, OWE Money Manager, eCapture3d, Estudio la Moneda SL, Faberin Spain SL, Foodyt, Healthinn (ReHand solution), Heimdal Developers SL, Knowdle AI Technologies Group, Konversatio, Limno Pharma, LiveLink Motor, LiveLink Motor, Mayordomo System, Navlandis SL, Netstorming Online SL, New Wellness Concept, S.L., NutraSign, Smart IOT Labs, Sol Galaxy, TactilePay, vizlegal, WavyDrive y Zityfy Mobility SL.

Sus representantes han participado ya en varias jornadas de formación para iniciar un camino que les facilite conseguir una importante inyección económica a su proyecto y éxito en su negocio.

Como novedad en esta edición, Continue y Next Sport, dos startups malagueñas residentes en la incubadora que Ikea tiene en su centro comercial Ikea Málaga Talento, forman parte de las empresas que se presentarán a los inversores.

El programa de 'Alhambra Venture' se ha diseñado con ponencias de primeros espadas en el mundo de la financiación de startups, pitches a inversores, reconocimiento a visires y diálogos entre diferentes especialistas. La inauguración este miércoles contará, por parte de DG Research and Innovation de European Comission, con Isidro Laso. Asimismo, intervendrá en otra ponencia el ex-Head of Entrepeneur Development Google, Punit Aggarwal.

En la primera jornada, Íñigo Juantegui de On Truck contará su experiencia como fundador de una startup y Rodolfo Carpintier pondrá en el escenario la experiencia de uno de los pioneros en la inversión en modelos de negocio digitales en España. Además, habrá una sesión que llevará por título 'Women in startups', que contará con Merce Tell de Nekko, Carmen Carpintero de Tartessos Ventures y Elena de Benavides de Gala Capital y que moderará Amparo San José de IESE.

LA EMPRESA ANDALUZA

La siguiente sesión abordará 'La innovación en la empresa andaluza', que será moderada por el presidente de Cesur, Fernando Seco. Además, habrá B2B logístico como nuevo nicho de emprendimiento Goi y Furgo. La tarde se dedicará a pitches a inversores.

Por otro lado, este jueves el responsable del Grupo MOX contará su experiencia tras su participación en 'Alhambra Venture'. Seguirán Andreas Mihailovits, Tom Horsey y Andrée Dever que tratarán sobre 'porqué los principales Business Angels de Andalucía son extranjeros'. Jesús Monleón de Seed Rocket hablará del apoyo al emprendimiento desde sus primeras fases y 'Tras la inversión comienza una vida en común', que se encargarán de explicar Carlos Blanco y Antonio Bustamante de Chekin. Asimismo, habrá una charla mano a mano de Sergio Pérez de Sabadell Venture con Gustavo García Brusilowski (Buy Vip y Klikin). Se completa la sesión con una mesa sobre ciencia digital y otra sobre ecosistemas de emprendimiento.

Más de ochenta inversores y cincuenta mentores en la sala de mentoring empresarial y ponencias en las que se hablará sobre lo último en el campo del emprendimiento. 'Alhambra Venture' crece y algunas de las startups que han participado en este gran evento trabajan ahora en diferentes países y facturan millones de euros.