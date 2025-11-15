Alhendín (Granada) destina más de 42.000 euros en subvenciones a 13 clubes y asociaciones deportivas

Alhendín destina más de 42.000 euros en subvenciones a 13 clubes y asociaciones deportivas - AYUNTAMIENTO DE ALHEDÍN

ALHENDÍN(GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha entregado más de 42.000 euros en subvenciones a 13 clubes y asociaciones del municipio para impulsar la práctica deportiva en distintas disciplinas. El alcalde, Jorge Sánchez Hernández, acompañado del concejal de Deportes, Mariano del Río, presidió el acto de entrega junto a representantes de las entidades beneficiarias.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Hernández ha enmarcado que el deporte constituye un "motor de cohesión social y de salud" y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento por fomentar un estilo de vida activo y saludable entre los vecinos. Por su parte, el concejal de Deportes ha resaltado la contribución de los clubes y asociaciones al desarrollo del tejido deportivo local, señalando el incremento de participantes y modalidades.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran clubes de fútbol, baloncesto, fútbol sala, atletismo, ciclismo, natación, pádel, taekwondo, gimnasia rítmica y estética, tenis de mesa y senderismo, como el Club Alhendín Natación, Sport-Club Padel, Club de Fútbol Alhendín, Peña Cicloturista Alhendín, Club Basket Alhotur, Club Atletismo Alhendín, Futsalhendín Club Deportivo, Rítmica y Estética Alhendín, Taekwondo Alhendín, Club Senderismo Al-Hamdan-Do, Club Deportivo Internacional de Alhendín y Club Tenis de Mesa Alhendín.

Además, el Ayuntamiento ha concedido 8.600 euros adicionales por bonificaciones a hermanos inscritos en un mismo club y ha compensado las tasas de uso de las instalaciones deportivas, valoradas en 102.600 euros.