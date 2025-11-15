Alianza por el Clima se moviliza este sábado en Málaga, Granada y Córdoba por la transición justa en plena COP30

Archivo - Un grupo de personas participa en la sentada ante el Congreso de los Diputados convocada con motivo del Día Global de Acción por el Clima, en Madrid (España), a 25 de septiembre de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alianza por el Clima ha convocado movilizaciones por la transición ecológica justa en toda España que tendrán lugar este sábado en Málaga, Granada y Córdoba coincidiendo con la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP30) que se celebrará en Belém (Brasil) y en el marco de las movilizaciones mundiales previstas en torno a la cumbre climática.

En concreto la protesta de Málaga tendrá lugar a las en el Paseo del Parque, a la altura Auditorio Eduardo Ocón, a las 11.30 horas); en Granada en Plaza Nueva a las 12.00 horas; y en Córdoba en la calle Capitulares a las 12.00 horas.

La plataforma, que integra a 40 organizaciones ecologistas, de cooperación internacional, sindicatos y ONG espera congregar a miles de personas de todo el país en la que espera que sea "la mayor movilización climática del año". El responsable de la campaña de Cambio climático en Greenpeace, Pedro Zorrilla Miras, ha instado a salir a la calle para que se protejan los bosques y se aprueben nuevos impuestos "para que los multimillonarios y las grandes empresas contaminantes paguen para acabar lo antes posible con el uso de combustibles fósiles".

"La crisis climática nos golpea cada vez de forma más trágica, pero los gobiernos siguen sin activarse. Ante la falta de liderazgo, sólo el empuje de las protestas sociales conseguirá superar la resistencia que ejercen las grandes empresas de la industria de los combustibles fósiles para seguir envenenando el planeta con su gas y su petróleo", ha recalcado.

La convocatoria se conecta con la Cúpula dos Povos, un espacio autónomo que está siendo construido por más de 400 movimientos populares y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo como alternativa popular a la COP30 y que espera movilizar la participación de más de 15.000 personas.

Asimismo, también se relaciona con la iniciativa global Draw The Line, una coalición que convoca a la ciudadanía a "trazar una línea roja" contra "las injusticias, las desigualdades, la contaminación y la violencia y a favor de un futuro basado en la paz, la energía limpia, los derechos y la equidad". Esta campaña global, que incluye acciones desde septiembre hasta noviembre, busca presionar a los líderes mundiales antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York (EEUU) y la COP30.