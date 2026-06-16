Alianza entre Unicaja y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén para impulsar oportunidades en el campo jiennense

De izquierda a derecha, el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, José Manuel Espejo - UNICAJA

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar a las cooperativas y a sus socios el acceso a una amplia oferta de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades específicas de su actividad.

El acuerdo, que se suma a otros convenios específicos firmados entre ambas entidades, ha sido suscrito por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, José Manuel Espejo. La idea es reforzar la colaboración entre ambas entidades para contribuir al desarrollo de uno de los sectores más relevantes para la economía provincial.

El convenio contempla una oferta integral de productos y servicios financieros en condiciones preferentes, adaptada a las características del sector y orientada a facilitar la gestión diaria de la actividad, apoyar los procesos de inversión y modernización y contribuir al crecimiento y la competitividad de cooperativas, agricultores y ganaderos.

Con esta iniciativa, Unicaja ha informado en un comunicado de que refuerza su vinculación con el tejido productivo de la provincia y su apuesta por el sector agrario, al que considera "estratégico por su contribución a la generación de riqueza, empleo y cohesión territorial".

Durante la firma, el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, ha hecho hincapié en que "las cooperativas agroalimentarias son mucho más que estructuras empresariales; representan un modelo de colaboración que genera oportunidades, fija población en el territorio y aporta estabilidad a miles de familias vinculadas al sector agrario".

Asimismo, ha señalado que este acuerdo nace de "la escucha permanente a las necesidades del sector". El objetivo es facilitar a las cooperativas y a sus socios herramientas financieras que "les permitan centrarse en lo verdaderamente importante: producir, innovar y seguir generando valor para la economía de la provincia".

Por último, Cayuela ha manifestado que "Jaén cuenta con un tejido cooperativo sólido, dinámico y con una enorme capacidad de adaptación".

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha destacado la importancia de seguir contando con entidades financieras que conozcan la realidad del sector y sean capaces de ofrecer respuestas adaptadas a sus necesidades.

En este sentido, ha declarado que el acuerdo permitirá a las cooperativas y a sus socios acceder a soluciones financieras que "contribuirán a mejorar su capacidad de gestión y a afrontar con mayores garantías los retos que plantea el actual contexto económico".

Asimismo, Espejo ha subrayado que las cooperativas desempeñan un papel "fundamental" en el desarrollo de la provincia, al generar empleo, riqueza y oportunidades en el medio rural. Por ello, "la colaboración entre organizaciones representativas del sector y entidades comprometidas con el territorio resulta clave para seguir fortaleciendo un modelo cooperativo que aporta valor, competitividad y sostenibilidad a nuestros agricultores y ganaderos".