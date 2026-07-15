Almudena Gómez asume la dirección de Andalucía Global tras la dimisión de Jorge Vázquez

Reunión del Consejo de Gobierno andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado, en la reunión celebrada este miércoles, 15 de julio, una serie de nombramientos de altos cargos entre los que figura el de María Almudena Gómez Velarde como nueva directora de Andalucía Global, cargo vinculado a la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias que dirige Antonio Sanz, y en el que sustituye a Jorge Vázquez, quien la semana pasada anunció su renuncia a dicha responsabilidad.

Jorge Vázquez presentó su dimisión tras ser nombrado en uno de los grupos de redes sociales intervenidos al grupo de empresarios investigados por blanqueo de capitales y detenidos hace unos días en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según indicó a Europa Press, daba este paso ante las informaciones publicadas "con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado, y con plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos".

La nueva directora general de Andalucía Global, Almudena Gómez, nació en Sevilla en 1975, es ingeniera industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y funcionaria del Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales de la Junta de Andalucía desde 2002.

Hasta la fecha venía ocupando el cargo de secretaria general técnica en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y, según se pone de relieve en la referencia del Consejo de Gobierno, cuenta con una amplia trayectoria en la Junta de Andalucía en ámbitos como la prevención y protección ambiental, la prevención de riesgos laborales y la industria, así como la gestión pública desempeñando tareas relacionadas con la planificación estratégica, gestión presupuestaria, económica y de incentivos, la gestión de equipos y el desarrollo de personas.

Entre los años 2015 y 2017, cursó el Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública impulsado por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Almudena Gómez obtuvo un Máster en Prevención de Riesgos laborales en la Universidad de Sevilla en 2004 en sus tres especialidades de Seguridad, Higiene Ambiental y Ergonomía, y cuenta también con una amplia experiencia en la labor docente como colaboradora en varias universidades, así como por su participación como ponente en "multitud de jornadas y conferencias relacionadas con la cultura organizativa y la administración pública".