Almuñécar (Granada) lleva a Fruit Attraction la reivindicación de las canalizaciones de Rules

Presentación de la botella de agua con el lema 'Gota de Rules. Cosecha Limitada'. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Almuñécar llevará este martes a Madrid, con motivo de la inauguración de Fruit Attraction, una botella de agua con el lema 'Gota de Rules. Cosecha Limitada' para reclamar la ejecución de las canalizaciones de Rules y que el agua del embalse llegue a las explotaciones agrícolas de la Costa Tropical de Granada.

La acción quiere poner el foco en que, aunque el agua está disponible y ya se ha completado el desglosado 9 de las conducciones, las obras necesarias para llevarla a los cultivos de Almuñécar y La Herradura -que corresponde a los desglosados 3 y 4-- todavía no han comenzado.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha presentado esta iniciativa junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y teniente de alcalde, Rafael Caballero, y los concejales de Agricultura y Medio Rural, Carlos Ferrón y Luis Aragón, respectivamente.

Ruiz Joya ha explicado que la botella representa "la contradicción de tener el agua tan cerca y, al mismo tiempo, no poder utilizarla para el riego de buena parte de los cultivos". Una reivindicación que el Ayuntamiento quiere trasladar a Madrid coincidiendo con Fruit Attraction, donde estos días agricultores y empresas de la Costa Tropical presentan sus productos y buscan nuevas oportunidades para un sector que tiene en la exportación una de sus principales vías de comercialización.

"Sin agua no hay cosecha, sin cosecha no hay agricultura y sin agricultura una parte fundamental de Almuñécar, de La Herradura y de toda la Costa Tropical pierde su futuro", ha afirmado el alcalde.

En este sentido, Ruiz Joya ha defendido que las administraciones deben garantizar las infraestructuras que permitan al campo seguir siendo competitivo y ha reclamado que la solución no pase por "trasladar a los agricultores el peso económico de una obra" que considera "fundamental para el futuro de la comarca".

El alcalde ha recordado que "las canalizaciones de Béznar-Rules son una obra de interés general del Estado" y ha defendido que "debe ser el Gobierno de España quien garantice su financiación". "Cargar a la espalda de los agricultores de nuestro municipio esta obra es totalmente injusto", ha afirmado, recordando además que el proyecto ha sufrido cambios en sus costes y que se han perdido fondos europeos que podían haber contribuido a su ejecución.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y teniente de alcalde, Rafael Caballero, ha destacado que la reivindicación no afecta únicamente a Almuñécar, sino al conjunto de las zonas agrícolas de la Costa Tropical que necesitan completar el sistema de conducciones.

En el caso de Almuñécar, el foco está ahora puesto en el desglosado número 3, una de las actuaciones necesarias para llevar el agua a la margen derecha del Guadalfeo. El concejal de Medio Rural, Luis Aragón, ha explicado que el proyecto está pendiente de que se concrete su financiación y pueda salir a licitación.

Aragón ha señalado que también se está trabajando para aclarar las condiciones económicas que tendrían que asumir las comunidades de regantes. "Lo que tenemos que luchar es por que venga sin que los agricultores tengan un coste adicional", ha defendido, ante la preocupación de que la aportación económica exigida a los regantes pueda acabar haciendo inviables algunas explotaciones.