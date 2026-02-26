Almuñécar (Granada) trabaja para llegar a Semana Santa con sus playas en buen estado tras el temporal

Archivo - Playa de Cotobro en Almuñécar (Granada) en imagen de archivo tras el temporal que se ha llevado la última aportación de arena - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

Los servicios de mantenimiento de playas del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) se afanan en los trabajos de acondicionamiento con los que confían tener listas para la Semana Santa la gran mayoría de sus arenales afectados por el tren de borrascas que afectó a Andalucía desde finales de enero hasta mediados de febrero.

Consultada por Europa Press al respecto, la concejala de Medio Ambiente, Playas y Comercio, Lucía González, del PP, ha detallado que la playa de La Herradura fue la que más afecciones registró, con la caída del techo de un chiringuito o los daños en el puesto de socorrismo, que aún no se ha levantado, y que hay que tener en cuenta también los plazos que establezca el Gobierno central en los trabajos que son de su competencia en un total de cuatro arenales.

Son intervenciones en las que, si el Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto Costas, "no actúa con celeridad, no llega" a la Semana Santa, ha explicado González, quien ha detallado que han de llevarse a cabo en Cotobro y La Caletilla, donde prácticamente "no hay arena", y se ha formado un escalón de hasta un metro.

Mientras tanto, las pasarelas de las duchas que fueron "arrastradas" se han retirado. Por otro lado, en Fuentepiedra, el Ayuntamiento ha pedido una intervención integral en tanto el temporal provocó que espigón y escollera fueran "rebasados", alcanzando el Paseo Reina Sofía tras ser arrancada la cobertura del muro.

Se hace urgente un "refuerzo de los espigones", que se han visto "sobrepasados" en Puerta del Mar, también al otro lado del río Verde, para que el agua "no vuelva a sobrepasar el paseo", con la afección a la seguridad y a la situación de "peligro" que ello puede conllevar.

963.000 KILOS DE RESTOS VEGETALES

En cifras, hasta el momento, el Ayuntamiento de Almuñécar ha retirado 963.000 kilos de restos vegetales de las playas, principalmente en las 48 horas siguientes a que pasara la peor parte del temporal, si bien sigue en esta tarea de retirada de restos que van apareciendo de entre las rocas, algo que los operarios ya hacen de "forma manual".

Se trabaja asimismo en todas las pasarelas de hormigón afectadas, las cuales se han retirado con maquinaria pesada y apilado en frente de los arenales. Están muchas "irrecuperables", ha reconocido González, quien ha indicado que en paralelo continúa la valoración de los daños, y ha agradecido a la Diputación que haya activado "la actuación más rápida".

Confían en este sentido en el Consistorio sexitano que la semana próxima esté ya a su disposición los 123.000 euros para playas que ha liberado la Diputación para Almuñécar, y que irán destinados a, entre otras cuestiones, los arreglos de pasarelas rotas, aseos con puertas arrancadas, duchas arrastradas, o desperfectos en zonas de sombra.

Todo ello con la idea de tener en Semana Santa en buen estado unas playas, que, como es habitual, no contarán aún con servicios de socorrismo, que está previsto se vuelvan a activar en San Juan, y los cuales seguirán implementando este año mejoras en la asistencia a personas con movilidad reducida en el uso de los arenales.