Los alojamientos turísticos de Córdoba llegan casi al 95% de ocupación en la Semana Santa

Archivo - Procesión de Semana Santa en Córdoba. - CONSEJO DE COFRADÍAS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), compuesta por propietarios y gestores de viviendas de uso turístico en una cifra cercana al centenar de socios, con unos 350 inmuebles disponibles, contando con aproximadamente 1.500 plazas, ha analizado este miércoles la ocupación durante la Semana Santa, que ha llegado en los días centrales a casi el 95% de sus asociados.

En una nota, la nueva presidenta de Avacor, desde la semana pasada, Raquel Castro Sánchez, ha comunicado que la asociación ha realizado un análisis detallado entre sus asociados del nivel de ocupación registrada durante esta Semana Santa.

La encuesta refleja una ocupación media del 69,6%, con una escalada progresiva que culmina en picos del 94,6% entre Jueves, Viernes y Sábado Santo. Lleno técnico los días clave. El análisis diario muestra un comportamiento claramente ascendente: Inicio de semana con niveles moderados (50%-54%), crecimiento sostenido desde el Martes Santo y Miércoles Santo, lleno técnico prácticamente generalizado entre Jueves y Sábado (94,6%), descenso puntual el Domingo de Resurrección (53,6%), manteniendo cifras relevantes.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que el 32,1% de los alojamientos ha mantenido ocupación completa a lo largo de toda la semana, lo que evidencia la consolidación de un perfil de visitante con estancias de más días y mayor fidelización del destino.

La presidenta de Avacor ha subrayado "la fortaleza" del período, de modo que "los datos confirman que la Semana Santa sigue siendo el gran motor turístico de Córdoba", a lo que ha agregado que "los niveles de ocupación en los días centrales rozan el lleno absoluto, lo que demuestra la enorme capacidad de atracción del destino".

Además, ha apuntado que "el peso de las estancias completas refuerza la estabilidad del sector" y ha aseverado que "estos resultados consolidan a la Semana Santa como uno de los períodos de mayor presión turística del año en Córdoba, junto al Mayo Cordobés, con una demanda altamente concentrada en los días centrales y un comportamiento estable en el resto del período".