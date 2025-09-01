Las altas temperaturas dejan 169 fallecidos en Andalucía en agosto, 90 más que el pasado año

Peatones por las calles de Sevilla en plena ola de calor. A 11 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas de agosto han dejado 169 fallecidos en Andalucía este último mes, un 46,7% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año --que alcanzaba las 79 muertes--, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los datos de esta plataforma, consultada por Europa Press, también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 86 a las de julio, mes en el que se registraron 83 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, Andalucía ha notificado 302 muertes por calor, un 17,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024, cuando se notificaron 146 fallecidos.

Por sexos, en agosto se han registrado 105 fallecimientos por exceso de calor en mujeres y 64 en hombres. En cuanto a la edad de los fallecidos, la mayoría tenía más de 65 años (62 muertes) y, de ellos, 24 eran mayores de 85 años.

A nivel estatal, las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en España esté último mes, un 71,3 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año.

Los datos revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.

Durante la segunda y tercera semanas del mes de agosto, esto es, entre el lunes 11 y el domingo 25, se han registrado las mayores cifras de muertes por calor del verano. En concreto, la segunda semana se notificaron 934 defunciones, mientras que la tercera la cifra fue de 862.

Por sexos, en agosto se han registrado 877 fallecimientos por exceso de calor en hombres y 1.300 en mujeres. En cuanto a la edad de los fallecidos, la mayoría tenía más de 65 años (2.099 muertes) y, de ellos, 1.428 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (4) y la ciudad autónoma de Ceuta (1).