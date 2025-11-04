El alumbrado de Navidad de Córdoba se estrenará en la primera semana de diciembre con novedades

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, en la calle Cruz Conde, junto a un camión de Iluminaciones Ximénez. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumbrado de Navidad 2025 de Córdoba capital tendrá más de dos millones de puntos de luz y se estrenará en la primera semana de diciembre, con nuevos motivos y con el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, estrenado el año pasado simulando un cielo estrellado.

Los detalles los han facilitado este martes el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, en la calle Cruz Conde, junto a un camión de Iluminaciones Ximénez, que ya ha comenzado el montaje del espectáculo que se ubicará en dicha vía.

Sobre el citado espectáculo, Ruiz Madruga ha valorado que "es sostenible e inclusivo", está formado por 21 pórticos completos, que crean un túnel con una estructura de postes de 12 metros de altura y 5,5 metros de anchura, y cuenta con 487.551 puntos de luz LED de bajo consumo distribuidos entre el propio túnel y los magnolios.

Además, son cien estrellas las que hay suspendidas en todo el túnel, que "no solamente por la noche genera el efecto tan bonito, sino que por el material del que están hechas, durante el día también generan efecto luminoso", ha indicado Ruiz Madruga, quie ha destacado que la tecnología LED "reduce el consumo energético y la huella de carbono", a la vez que es inclusivo para que "lo puedan disfrutar todas las personas, sobre todo las que tienen algún problema sensorial", de modo que se reduce el volumen del sonido en unos pases.

En relación con el alumbrado de toda la ciudad, ha comentado que "este año se han mejorado o cambiado los motivos, mucho más uniformes estéticamente y claramente navideños, con lazos, estrellas y campanas". Se van a instalar más de 1,7 millones de puntos de luz en 360 arcos luminosos con 79 motivos agrupados y se van a instalar dos fachadas luminosas, pinos y estructuras 3D, así como nueve letreros luminosos y adornos en 166 árboles, también decorados con iluminación.

Mientras, el delegado de Fiestas y Tradiciones ha indicado que "en breve" se presentará el programa de Navidad y sobre la música del espectáculo ha dicho que "va a gustar mucho, siendo una música muy cordobesa, muy bonita".