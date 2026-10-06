La alumna con parálisis cerebral de Pegalajar (Jaén) dispone ya de una monitora en el instituto

Archivo - Imagen de archivo de una concentración en Pegalajar en apoyo a la alumna. - A.S. - Archivo

PEGALAJAR (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La estudiante de 12 años con parálisis cerebral de Pegalajar (Jaén) dispone ya de una monitora en el IES Alhajar. Tenía asignado un monitor, pero su familia solicitaba el cambio ante la "ansiedad" que le causaba pensar que no fuera una mujer quien la asistiera, ya que "necesita ayuda para todo".

"Estamos muy satisfechos solo con verla. Ella está feliz, muy contenta y relajada. Ha recuperado la ilusión y las ganas de ir al instituto", ha indicado este martes a Europa Press su padre, Alejandro Sánchez.

Según ha explicado, María Eugenia --con una discapacidad reconocida del 79 por ciento-- cuenta con la citada profesional desde el pasado viernes. El lunes anterior, "con 15 días de retraso", se había incorporado a primero de ESO.

Una decisión que tomó la familia, pese a que entonces seguía con el monitor, de manera que, a la espera de una solución definitiva, se organizó en lo que calificó de "parche" para atenderla en las cuestiones "más básicas e íntimas", como el aseo.

Sánchez apuntó que no dudaban "en absoluto de la profesionalidad de nadie", si bien subrayó las circunstancias de su hija: "una niña con necesidades especiales, no habla y no se mueve; depende de esa persona al cien por cien para todo" y a la que "solo de pensar en ir al baño o que la asee un hombre le provoca angustia".

Finalmente, esa medida temporal ha durado una semana y la menor ya cuenta con "una PTIS mujer, como siempre había tenido, tanto en Infantil como en Primaria", de manera que puede acudir "con normalidad" al IES Alhajar.

"Ella se comunica con una tablet, con un comunicador, da sus clases perfectamente. La Primaria la ha aprobado sin suspender una sola asignatura y hoy por hoy está al nivel de los niños de su edad", destacó su padre al informar del caso.