Alumnado del CEIP de Iznatoraf (Jaén) no va a clase por daños en el centro y la Junta garantiza "normalidad" lectiva

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnado del CEIP Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, de Iznatoraf (Jaén), no ha asistido este martes a clase tras la aparición de daños en uno de los edificios, si bien desde la Junta de Andalucía se garantiza que la actividad lectiva puede seguir "con total normalidad" en otros espacios del centro "en los que no se ha detectado ningún problema".

La situación del colegio se ha analizado la reunión que ha mantenido el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano; con el alcalde de la localidad, Pascual Manjón, y representantes de los padres y madres del alumnado (ampa), según ha informado el Gobierno andaluz.

Solano ha conocido los detalles de la problemática del edificio que alberga el centro educativo en lo referente al terreno sobre el que se ubica y "que, como en el resto del municipio y según ha avanzado el primer edil, provoca movimientos de tierras que han derivado en diferentes grietas en uno de los cuatro pabellones del centro".

Igualmente, desde el Ayuntamiento torafeño se ha trasladado que ya se ha puesto en contacto con una empresa especializada para analizar la problemática del inmueble, de titularidad municipal, y ponerle solución.

El delegado ha avanzado que el alumnado puede regresar al colegio y "continuar con la actividad lectiva con normalidad" en los tres pabellones que no están afectados.

"Tras la conversación con el Ayuntamiento, y teniendo en cuenta que el centro educativo dispone de espacio suficiente para todo el alumnado, estamos en condiciones de garantizar y de trasladar a los padres y madres de los escolares que pueden continuar con sus clases con total normalidad en los espacios del mismo centro dispuestos para tal fin y en los que no se ha detectado ningún problema", ha explicado.

Fue el pasado 28 de octubre cuando el Ayuntamiento "clausuró los aseos afectados" y el jueves 30, el pabellón completo, "momento en que se reubicó a los niños en los pabellones restantes, que no están afectados, donde han dado clase hasta el viernes", según han precisado a Europa Press desde la Junta. Este lunes no hubo actividad lectiva por festivo y este martes las familias no los han llevado para exigir el arreglo del colegio.