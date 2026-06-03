Alumnos del CEIP Juan de Mena estrenan 'JRT 150', un corto basado en el universo artístico de Julio Romero de Torres

Cartel del corto 'JRT 150'. - CEIP JUAN DE MENA

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de 6º de Primaria del CEIP Juan de Mena de Córdoba estrenará el próximo 15 de junio, a las 19,00 horas en el Campus de Rabanales, el cortometraje 'JRT 150', una producción escolar basada en el universo artístico de Julio Romero de Torres que culmina dos cursos de trabajo interdisciplinar y que supone la continuación del proyecto cinematográfico y educativo iniciado años atrás con 'El Tesoro de Córdoba'.

Según han informado desde el colegio en una nota, "lejos de tratarse únicamente de una experiencia audiovisual", 'JRT 150' representa "el resultado del compromiso, la creatividad y la ilusión de un grupo de alumnos que, guiados por sus tutores, han participado activamente en un proyecto que ha unido arte, patrimonio, investigación, expresión corporal y trabajo cooperativo".

El origen de esta nueva aventura se encuentra precisamente en el estreno de 'El Tesoro de Córdoba', primer cortometraje realizado en el centro y ambientado en la Córdoba medieval. Aquella experiencia dejó abierta la puerta a una nueva historia y sembró en el alumnado y profesorado la ilusión por seguir utilizando el cine como herramienta educativa.

Ahora, aquellos primeros protagonistas ceden el testigo a una nueva generación de estudiantes que se adentra en el universo artístico de Julio Romero de Torres para resolver un misterioso enigma relacionado con algunas de sus obras más emblemáticas.

El proyecto ha sido impulsado por los tutores de 6º de Primaria, Lourdes López, Katia Moreno y Paco Ramírez junto a la directora del centro, Adoración Rodríguez, quien comenzó hace dos cursos un trabajo pedagógico centrado en la figura y obra del pintor cordobés.

Desde el área de Educación Artística y de manera coordinada con otras materias, Adoración guió al alumnado que investigó la vida y producción de Romero de Torres, recreando algunos de sus cuadros más conocidos. En el presente curso, los tutores de 6º, continuando la línea de trabajo del primer cortometraje que dejó entrever la continuación en la línea del tiempo durante la época del pintor, dieron comienzo a castings con el alumnado, los cuales derivaron en ensayos en los recreos por parte de los protagonistas desde el mes de noviembre.

Asimismo, se sucedieron un número determinado de salidas con grupos de 15 a 20 alumnos para la grabación, que durante dos meses y medio se ha llevado a cabo en diferentes ubicaciones. Esta cronología que 'a priori', parece tan sencilla, no hubiese sido factible sin "un arduo trabajo de coordinación y planificación por parte de los tutores de 6º que apuestan por involucrar a su alumnado en su propio proceso de aprendizaje, llevándolo más allá de un mero estudio teórico de nuestro patrimonio".

Aquella primera fase culminó con una exposición abierta a toda la comunidad educativa y una subasta solidaria de las obras realizadas por el alumnado, cuyos beneficios fueron destinados a ayudar a una familia del centro. Todo ello convirtió el proyecto en una experiencia educativa integral basada en la sensibilidad artística, la solidaridad y el aprendizaje significativo.

Con 'JRT 150', los alumnos han dado un paso más, convirtiéndose en protagonistas de una producción cinematográfica que les ha permitido trabajar competencias relacionadas con la comunicación, la creatividad, la expresión emocional y el conocimiento del patrimonio cultural cordobés.

El cortometraje, con guion original de Ángel Ramírez y grabado y editado por el joven director cordobés Víctor Castro, ha contado además con la colaboración especial de la bailaora Lola Pérez y de su hijo Daniel, encargados de aportar parte de la esencia flamenca y musical a la producción.

Las grabaciones se han desarrollado entre febrero y abril en diferentes espacios emblemáticos de Córdoba, como el Museo Julio Romero de Torres, el Cementerio de San Rafael, el IES Fidiana y el propio CEIP Juan de Mena. La participación e implicación de las familias y de distintos sectores de la comunidad educativa, así como del Ayuntamiento de Córdoba ha sido también fundamental para hacer realidad este proyecto.

Desde el centro destacan especialmente el papel del alumnado, auténtico motor de esta iniciativa, así como la implicación del profesorado que ha acompañado el proceso desde sus inicios, recordando a María José Unzurrunzaga la que fuera tutora del actual 6ºA y recientemente jubilada, así como a Cándida del Rey y su visión al aporte musical del proyecto; entendiendo el cine como una poderosa herramienta para emocionar, aprender y conectar al alumnado con la cultura y la historia de su ciudad.

El estreno tendrá lugar el próximo 15 de junio en el salón de actos Juan XXIII de Rabanales, donde familias, alumnado y docentes podrán disfrutar del resultado final de un proyecto que vuelve a demostrar cómo la escuela puede convertirse en un espacio de creación, convivencia y aprendizaje compartido.