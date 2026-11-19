La candidata número dos del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo (c.), este jueves en Sevilla. - PP

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha indicado, sobre las manifestaciones que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Andalucía en un mitin, que criticó al "socialismo" y no a esta comunidad, a la que el Partido Popular "ha sacado adelante".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Sevilla, Álvarez de Toledo ha criticado la "interpretación" que el PSOE ha hecho de las palabras de la presidenta madrileña: "La izquierda es víctima de su propio apocalipsis cognitivo, y de tanto reducir la capacidad cognitiva e intentar que la gente no sea capaz de distinguir, ha acabado no entendiendo las declaraciones de nadie".

Ha indicado además que la izquierda tiene "una muy mala manía, que es confundir Andalucía con el socialismo, y las críticas de Ayuso eran al socialismo, no a Andalucía".

Para Álvarez de Toledo, la "mejor noticia que ha tenido Andalucía en los últimos años es un gobierno del PP, que está sacando a esta maravillosa tierra adelante, con todo su potencial, fuerza, cultura, economía y talento, convirtiéndola en una de las grandes comunidades, no solamente de España, sino de Europa".

De otro lado, sobre la entrevista al líder de Junts, Carles Puigdemont, publicada este jueves por el diario 'El Mundo', ha manifestado que estamos ante la historia de un "traidor traicionado, un prófugo de la justicia que hizo presidente del Gobierno a (Pedro) Sánchez. "Dice hoy en una entrevista que Sánchez es un amoral, un cínico y una persona con una, literalmente, ambición desmedida de poder, y que él aprovechó esa ambición desmedida de poder de Sánchez, ese cinismo y esa amoralidad para derrotar a España con la amnistía", según ha añadido.

Álvarez de Toledo ha manifestado que "está de acuerdo" con Puigdemont en que "Pedro Sánchez es un amoral, un inmoral, una persona indecente y con una ambición tóxica y corrosiva de poder, dispuesto a todo".

Ha añadido que, sin embargo, no está de acuerdo con las palabras de Puigdemont de que España "ha sido derrotada": "España no ha sido derrotada, y de hecho en estas elecciones vamos a elegir y decidir si Pedro Sánchez es derrotado o si España es derrotada". "Tenemos que derrotar a Pedro Sánchez precisamente para que España no sea derrotada", ha apuntado Álvarez de Toledo.

Sobre las críticas que ha recibido de Vox por sus palabras acerca de la "identidad catalana", la candidata del PP ha indicado que se reafirma en que no considera "que existan las identidades colectivas nacionalistas". Ha señalado que "Cataluña es tan diversa y tan plural como cualquier otra región de España, y cada catalán vive su identidad de una manera individual, no existe una identidad nacionalista catalana".

"Y por eso me sorprendió que Vox utilizara esa expresión, que es muy propia de los nacionalistas, porque eso te llevaría a pensar que España es una nación de naciones, y no es el caso, sino que somos una gran nación hecha de ciudadanos libres e iguales ante la ley".

'CARA A CARA' ENTRE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Respecto al 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que se desarrollará este jueves organizado por la Academia de Televisión, se ha mostrado convencida de que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno mostrará a los españoles que es un "hombre decente, con un gran proyecto político para su país y un patriota, frente a un presidente del gobierno que no es un hombre decente".

"Va a ser una ocasión extraordinaria para ver hasta qué punto una derrota de Sánchez será una victoria para todos los españoles", ha indicado.