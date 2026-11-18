La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que ella no se "mete con los andaluces" sino con la "decadencia, pobredumbre y cadenas" del PSOE durante sus años de gobierno en esta región.

Así lo ha trasladado en redes sociales en respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este la criticara por hablar de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la Andalucía de la etapa de gobiernos socialistas en el marco de un mitin.

Frente a ello, Sánchez se ha mostrado convencido de que Andalucía "se va a levantar y movilizar" el próximo 29 de noviembre para "dar la victoria" a los socialistas en las elecciones generales.

En respuesta, Ayuso ha señalado que Andalucía "ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación". "Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE", ha expresado.