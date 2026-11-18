El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. Imagen de archivo. - PP

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha defendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hablar de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la etapa de gobiernos socialistas en Andalucía durante un mitin.

"No le daría más importancia a un comentario que se hace en campaña electoral. La presidenta Ayuso lo que quiso hacer ver es que la Andalucía de entonces y la de hoy es la noche y el día", ha señalado este miércoles en una atención a los medios en Málaga.

En este sentido, Bendodo ha puesto en valor la gestión del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que a su juicio permite que "Andalucía lidere muchísimos parámetros donde antes éramos los últimos" frente a "la corrupción" de la etapa socialista en la Junta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que ella no se "mete con los andaluces", sino con la "decadencia, pobredumbre y cadenas" del PSOE durante sus años de gobierno en esta región.

Así lo ha trasladado en redes sociales en respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este la criticara por hablar de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la Andalucía de la etapa de gobiernos socialistas en el marco de un mitin.

Frente a ello, Sánchez se ha mostrado convencido de que Andalucía "se va a levantar y movilizar" el próximo 29 de noviembre para "dar la victoria" a los socialistas en las elecciones generales.

En respuesta, Ayuso ha señalado que Andalucía "ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación". "Y no, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE", ha expresado.