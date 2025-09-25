Álvarez (UGT), tras fallos en pulseras de maltratadores, reclama que el Estado asuma servicios "fundamentales" como éste

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que "el Estado debe asumir como propios" servicios "fundamentales", como los relativos a la protección de las víctimas de violencia de género a través las pulseras telemáticas para maltratadores.

Así lo ha indicado este jueves en Jaén, donde ha participado en el en el XV Congreso del sindicato en la provincia, y a preguntas de los periodistas sobre los fallos que se han detectado en los citados dispositivos.

En primer lugar, Álvarez ha reclamado "una investigación a fondo, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber qué ha pasado". Además, ha advertido de que "este caso demuestra que no puede continuar que cuestiones fundamentales para la seguridad y la vida de muchas personas dependan de subastas o contratas públicas".

Al respecto, ha hecho hincapié en que "el Estado debe asumir como propios estos servicios, prestarlos directamente o a través de empresas públicas, pero en ningún caso dejarlos en manos de adjudicaciones a la baja".

"El problema de las contratas es que siempre valoran más el precio que el servicio. Y eso ocurre con la inmensa mayoría de los servicios públicos subcontratados en nuestro país", ha manifestado el dirigente sindical.

Por otro lado, Álvarez ha aludido al avance en el liderazgo de las mujeres dentro de UGT, al frente de cuya secretaría provincial en Jaén, por ejemplo, va a tener por primera vez, tras este congreso, a una mujer: Pilar Gil.

"Podríamos decir que ya tocaba, pero este es un proceso imparable. Hoy tenemos una secretaria general al frente de la federación de Servicios Públicos, además andaluza y cordobesa, y mujeres liderando en muchas comunidades autónomas", ha dicho.

En este sentido, se ha mostrado "convencido de que las mujeres harán aportaciones extraordinariamente positivas para el futuro del sindicato y de las relaciones laborales" de España.

Álvarez también ha querido destacar el valor de la unidad de acción sindical, que se practica desde "hace muchos años" con CCOO. "¿Alguien cree que siempre estamos de acuerdo? Claro que tenemos discrepancias, pero hemos renunciado a hacer políticas electoralistas porque anteponemos los derechos de la gente. Sabemos que solos nuestras siglas pueden brillar más, pero los derechos y el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras no brillarán más", ha explicado.

Por ello, ha lanzado una reflexión al conjunto de la izquierda política: "Creo que sería bueno que, sin renunciar a nada, pensaran en qué gana y qué pierde la gente a la que representan. La capacidad de consensuar políticas sería muy positiva para la mayoría social de nuestro país", ha subrayado Álvarez.