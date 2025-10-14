Amalia de Paz imparte en Córdoba la ponencia 'El Góngora hierático de Ortega y Gasset'

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha tenido lugar la segunda conferencia del Seminario Internacional online 'Góngora y el Barroco en el centenario de La deshumanización del arte (1925)', organizado por la Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba (UCO). Esta segunda cita ha contado con Amelia de Paz (Universidad Complutense de Madrid), quien ha presentado la ponencia 'El Góngora hierático de Ortega y Gasset'.

Según ha indicado la Cátedra en una nota, Amalia de Paz ha dedicado su intervención a recordar y comentar la valoración que Ortega y Gasset hizo de la poesía de Góngora con motivo del tricentenario del poeta en 1927. A diferencia de otros escritores que "evitaron pronunciarse acerca de Góngora en aquella efeméride cuando fueron requeridos (como Antonio Machado o Pío Baroja), o que desdeñaron su poesía despachándola con displicencia (como Unamuno o Valle-Inclán), Ortega sí que le prestó mayor atención".

No obstante, la profesora de la Complutense ha sostenido que el autor de 'La deshumanización del arte' opinó acerca de Góngora "de forma apresurada, sin conocerlo bien y por boca ajena (la de Dámaso Alonso) en su estimación de las Soledades".

También cree que su "elitismo esteticista impidió al filósofo apreciar una parte considerable de la obra gongorina (su poesía popular y circunstancial), y que en los poemas mayores de Góngora ('Soledades' y 'Polifemo') no vio sino un pretexto para exponer su concepción de la metáfora como evasión eufemística de la realidad, distorsión reduccionista que no hace justicia a la riqueza inventiva y elocutiva de la poesía de Góngora ni a su apego a las cosas".

Con su autoridad, Ortega y Gasset "no solo alentó algunos errores de percepción en los poetas de la generación siguiente (como Jorge Guillén), sino también cierta desenvoltura irresponsable a la hora de abordar a Góngora, que llega hasta nuestros días".

El seminario continuará la próxima semana, el jueves 23 de octubre, con la conferencia de Emilio Peral (Universidad Complutense de Madrid) titulada 'García Lorca ante el drama barroco'.

Todas las conferencias se celebran a las 19,30 horas, con acceso libre y gratuito a través del programa disponible en la web de la Cátedra ('https://bit.ly/seminariogongora2025').