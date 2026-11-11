Amarrada la flota en el Golfo de Cádiz, salvo en la Línea y Sanlúcar de Barrameda, por el temporal

Archivo - Imagen de archivo del puerto de El Terrón, en el municipio onubense de Lepe. - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha informado este miércoles que la flota en el Golfo de Cádiz, salvo en la Línea y Sanlúcar, está amarrada en su totalidad por el temporal.

En declaraciones a Europa Press, Facope ha detallado que en la provincia de Huelva la flota está amarrada al completo y que en la pronvicia de Cádiz, Conil y Rota "no han salido, en la Línea han salido 9 de 35 y en Sanlúcar de Barrameda 5 de 120". Por su parte, en Málaga, Motril y Almería "han salido con normalidad".

Para el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina y presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Huelva, Mariano García, "el temporal es el que manda y la flota está amarrada, principalmente por lo que se espera esta tarde". No obstante, "nosotros teníamos la actividad completa preparada para hoy (barcos, lonjas, camiones...) porque venimos de una parada biológica y no podemos permitirnos el lujo de parar".

En esta línea, García ha indicado que "este temporal viene mal porque estamos en plena campaña de Navidad ya y la gamba nuestra es la estrella". Además, ha asegurado que "perder un día a la semana al precio que está el combustible se muy complicado".

Por último, ha afirmado que "mañana algún valiente saldrá, pero hasta el viernes no saldrá el 100% de la flota", ha concluido.