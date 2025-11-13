Ambrosio (PSOE) afirma que el Gobierno andaluz del PP "desprecia" a Adamuz (Córdoba) en los presupuestos de la Junta

ADAMUZ (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha afirmado este jueves que el Gobierno andaluz del PP "desprecia a Adamuz (Córdoba) en el proyecto de presupuestos" de la Junta de Andalucía para 2026, al "dejar en la estacada e ignorar el nuevo centro de salud, cuyos terrenos tiene cedidos desde hace años y que cuenta con un proyecto de obra ya culminado".

Según ha informado el PSOE en una nota, Ambrosio, que ha visitado Adamuz, donde ha estado acompañada por el alcalde del municipio, el socialista Rafael Ángel Moreno, ha recriminado a la Junta de Andalucía que con dicho proyecto presupuestario "no cumpla con la provincia de Córdoba, ni con municipios como Adamuz", y que "haya mentido nuevamente, al decir que las cuentas de 2026 serían unas históricas, para así tapar la crisis del cribado del cáncer de mama".

A su juicio, la falta de apuesta por Adamuz del Gobierno del PP en la Junta tiene como ejemplo el que la Administración autonómica "tiene desde hace años ya cedido el terreno del nuevo centro de salud, cuyo proyecto también se quedó preparado para atender el crecimiento demográfico del municipio y atender sus necesidades", alertando Ambrosio que el escenario actual es el de "instalaciones inadecuadas y obsoletas, listas de espera inasumibles y un transporte sanitario a hospitales que, en el caso de Adamuz, llega tarde o, lamentablemente en algunos casos, demasiado tarde".

La parlamentaria socialista ha aludido a las manifestaciones, con la participación de "decenas de miles de ciudadanos, del pasado fin de semana para denunciar el saqueo de las arcas públicas y el destrozo de la sanidad", mientras el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "estaba en su palacio de cristal sin querer escuchar lo que se decía en la calle, que con la sanidad pública no se juega".

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha incidido en que, "de nuevo, las cuentas autonómicas dejan en la estacada al centro de salud del municipio", y eso que, respecto al actual centro, "la propia delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella, nos dijo que no llegaría a pasar una inspección técnica. Si eso ocurriese, se llegaría a cerrar el centro y nos quedaríamos sin servicios sanitarios", por lo que el alcalde ha vuelto a pedir a la Junta "que meta el proyecto en carga, tras estos años de olvido".