Aminer incorpora como nueva empresa asociada a Desarrollo Circular, consultora ambiental sobre proyectos sostenibles

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha incorporado como nuevo socio a Desarrollo Circular, consultora ambiental enfocada en acompañar a organizaciones en su transición hacia modelos "más sostenibles, eficientes y circulares".

Según ha informado la entidad en una nota, Desarrollo Circular ofrece un "amplio abanico" de servicios que incluyen el cálculo, verificación y auditoría de la huella de carbono, la estimación de la huella hídrica, la implantación y certificación de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001), así como la elaboración de planes de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La firma también asesora en estrategias de economía circular, desarrolla análisis de ciclo de vida (ACV) y promueve la formación y sensibilización ambiental interna en las empresas. Con un enfoque 360º, la compañía se distingue por, según ha detallado, "su acompañamiento integral, desde el diseño de estrategias hasta la implementación y medición de resultados2.

Su objetivo es "traducir el compromiso ambiental en acciones medibles y de impacto real, contribuyendo a que las organizaciones reduzcan emisiones, optimicen recursos y mejoren su desempeño ambiental y reputacional", ha explicado la entidad.

Para el presidente de Aminer, Enrique Delgado, los servicios que ofrece Desarrollo Circular, como la certificación oficial de los procesos de gestión ambiental, la verificación de planes de impacto o la elaboración de estrategias de sostenibilidad, "son básicos en una industria que apuesta por el respeto y la atención a su entorno". "Nos congratula disponer de una nueva empresa asociada centrada en este ámbito que desde Aminer nos esforzamos en impulsar", ha añadido Delgado.

Por su parte, el director de Desarrollo Circular, José Manuel Ramírez, ha valorado esta integración por "representar una oportunidad de sumar conocimiento y experiencia en sostenibilidad al sector minero andaluz, acompañando a las empresas asociadas de Aminer en su avance hacia modelos más circulares, eficientes y respetuosos con el entorno".

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero- Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es la entidad sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en España, defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible.