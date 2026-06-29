Aminer se presenta en Cataluña con una jornada técnica sobre la industria de las materias primas

Presentación de Aminer en unas jornadas sobre minería en Barcelona. - AMINER

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer se ha presentado este lunes en la comunidad de Cataluña con la jornada técnica 'La industria de las materias primas. Clave estratégica en el nuevo contexto global', organizada en colaboración con ICL Iberia, única minera productora de sales potásicas en España.

El presidente de Aminer, Enrique Delgado, ha destacado el "momento crucial que vive la minería catalana" gracias a los procesos de exploración iniciados para localizar minerales, tanto en áreas con potenciales recursos geológicos como en antiguas escombreras y zonas mineras abandonadas, en las que poder extraerlos gracias a los avances técnicos que no existían cuando fueron clausuradas.

Delgado ha recordado que en el subsuelo de Cataluña existen indicios de materias primas consideradas fundamentales para acometer la transición hacia energías limpias y los procesos de digitalización impulsados por Europa, entre ellos cobre, plomo, zinc, hierro, oro, plata o tierras raras. Su producción se considera prioritaria para reducir la dependencia europea en el abastecimiento de sectores estratégicos como el almacenamiento de datos o la Defensa, incrementando así la soberanía del continente.

Todo ello con una producción basada en los estándares de la minería moderna europea, que tiene la innovación tecnológica, la seguridad, la sostenibilidad y el respeto el entorno como señas de identidad. Así, ha considerado la extracción de estos metales como "una oportunidad" para la creación de una industria en torno a la minería, y también para el desarrollo del territorio, al que aporta riqueza a través de un empleo de calidad y bien remunerado, sobre todo en comarcas rurales, donde ayuda a asentar la población al ser una actividad que no se puede deslocalizar.

En este sentido, Delgado ha abogado por reforzar la formación técnica para surtir al sector de geólogos, ingenieros de minas, técnicos metalúrgicos y otros profesionales cualificados, y que el empleo generado permanezca en las áreas mineras. El presidente de Aminer ha defendido que Cataluña se adhiera a otras comunidades con importante presencia de minería metálica, como Andalucía, "poniendo en valor un sector que contribuye a la prosperidad del país mediante su aportación a sus sectores estratégicos, en beneficio de toda la población española".

"Permitiendo la autonomía estratégica, construimos España para construir Europa", ha concluido. Aminer, que ya cuenta con socios basados en Cataluña como las empresas ICL Iberia o Himesa, se ha presentado en CosmoCaixa Barcelona con una jornada iniciada por el secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya, Francesc Trillas, que ha contado con una ponencia inaugural a cargo de Lina Gálvez, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda de personas expertas, moderada por el director de Agenda Pública, Marc López, con la participación de la eurodiputada Hana Jalloul; el geógrafo e investigador especializado en geopolítica Albert Borràs; el subdirector general de Mines i Protecció Radiològica de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles Tarrasón; y el miembro de Geopolitical Insights Bernardo Navazo. Además de esta formación técnica, la asociación ha presentado los resultados de la primera memoria socioeconómica elaborada sobre el sector, que refleja el valor que la minería aporta a la sociedad.

En concreto, las empresas asociadas a Aminer aportaron en 2024 un Valor Añadido Bruto (VAB) de casi 1.100 millones de euros, mantuvieron más de 13.000 empleos, 3.150 de ellos directos, y contribuyeron a las arcas públicas con casi 208 millones de euros en impuestos, además de destinar otros dos millones a actuaciones de responsabilidad social en los municipios de su entorno.

Finalmente, Aminer ha detallado las novedades de la sexta edición del Mining and Minerals Hall, MMH 2026, una cita de referencia en Europa organizada por Aminer que se celebra en Sevilla en octubre. Durante cuatro días, su zona expositiva y su ambicioso programa Científico serán punto de encuentro y escaparate de la actualidad y los retos de la minería metálica, bajo el lema La minería: pilar estratégico para el futuro de Europa.