AMPA de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba llaman a colgar las mochilas en balcones para pedir una vuelta al cole segura

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Plataformas y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba han realizado un llamamiento a las familias para que desde este lunes cuelguen en los balcones las mochilas escolares con el objetivo de exigir seguridad a la hora de que los menores regresen al colegio.

La iniciativa, en la que se pide llenar las redes con el hashtag '#cuelgatumochila', está impulsada por 'Escuelas de Calor', en Sevilla; 'Ampas en pie', de Málaga; 'Cádiz Ampas', de la provincia homónima, y el colectivo 'Niñ@s del Sur', de Córdoba.

En este marco, tal como explica un portavoz de 'Escuelas de Calor' a Europa Press, se trata de que los menores puedan volver al colegio "con todas las garantías y no que vuelvan a casa a los 15 días porque no se han establecido las medidas necesarias" frente al coronavirus.

Entre esas medidas que consideran clave para garantizar la seguridad de los menores, se encuentra la bajada de ratios, el aumento de la plantilla docente, la habilitación de espacios seguros y el aumento del personal profesional. "La realidad se va a imponer y les va a demostrar que no se pueden hacer así las cosas", advierten, lamentando las directrices marcadas por la Junta de Andalucía, la competente en materia educativa.

Por otra parte, desde la plataforma 'Escuelas de Calor', se considera "una vergüenza" que la Consejería de Educación y Deporte andaluza intente "boicotear e invisibilizar" la protesta de las familias, que han llamado a "vaciar las aulas" ante el regreso a las clases, con la "flexibilización del calendario escolar los primeros días del curso en Primaria, diciendo que son de asistencia voluntaria, tal como lo está trasladando a las familias o sus representantes en los centros educativos de Infantil y Primaria que se incorporarán a la actividad con alumnado a partir del jueves 10".

"Vamos a vaciar las aulas igualmente. Nos han dado dos días más para ello", afirma en un comunicado, tras lamentar la "dejación de responsabilidades" de la Junta y que no se realice la "necesaria" inversión en educación pública.

"Desde las familias se ha visto como una oportunidad de alargar la protesta puesto que no será obligatoria la asistencia hasta el 14 de septiembre en adelante. Es un chantaje vil pues sabemos que la necesidad de conciliar es lo que más dificulta para las familias secundar esta protesta. No vamos a cejar en nuestra denuncia ni en nuestras intenciones de vaciar las aulas. Que haya más o menos seguimiento de la protesta no invalida los motivos de la misma, ni limpia la deplorable gestión de la Junta de Andalucía en la planificación del curso 2020-21", concluye.