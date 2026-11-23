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SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha recibido en la sede de la Cámara al presidente de Atmos Andalucía, Guillermo Caro, la vicepresidenta, Lola Carrasco y la secretaria, María José Morales. El encuentro institucional ha permitido conocer la labor de la Asociación de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y Enfermedades de la Sangre con los pacientes y sus familias, así como sus iniciativas para informar a la ciudadanía sobre la donación de médula ósea.

"Recibir a Atmos Andalucía nos permite escuchar de primera mano a quienes conocen las dificultades que afrontan los pacientes y sus familias. Desde el Parlamento queremos dar visibilidad a la labor de quienes los acompañan y contribuyen a que más personas conozcan la importancia de donar médula ósea", ha asegurado la institución en una nota de prensa.

Así, Atmos Andalucía nació en Sevilla por iniciativa de pacientes y familiares que, a partir de su propia experiencia, decidieron ayudar a quienes se enfrentan a un diagnóstico de una enfermedad de la sangre.

La entidad ofrece orientación, apoyo psicológico y acompañamiento a consultas, pruebas y tratamientos cuando los pacientes tienen dificultades para acudir con un familiar.

Entre sus iniciativas figura 'Tu alma gemela', un programa en el que personas que han superado la enfermedad acompañan a quienes acaban de recibir el diagnóstico. La asociación facilita también el contacto entre familias que han pasado por el proceso y otras que necesitan orientación, al tiempo que organiza charlas y campañas sobre la donación voluntaria de médula ósea y sangre.