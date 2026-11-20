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SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Estación Biológica de Doñana-CSIC ha demostrado que características de las aves como el tamaño corporal, el hábitat o el comportamiento migratorio influyen en su exposición al virus del Nilo Occidental en Andalucía. El trabajo, publicado en One Health, expone que este virus lleva circulando en Andalucía desde, al menos, 2003 y subraya el papel clave de las aves urbanas a la hora de propagar la infección durante los brotes en humanos.

Según ha destacado la entidad en una nota de prensa, el virus del Nilo Occidental es un patógeno trasmitido por mosquitos a aves, aunque de manera ocasional puede infectar a humanos y caballos. Se considera un patógeno reemergente en Europa, con brotes recurrentes notificados en España como los de 2020 y 2024. Sin embargo, aún se desconoce qué factores provocan que la incidencia del virus varíe según el lugar y la época del año.

Para el estudio, el equipo científico analizó la presencia de anticuerpos del virus del Nilo Occidental en más de 19.100 muestras de sangre de 48 especies diferentes de aves. Dichas muestras fueron tomadas en el sur de España a lo largo de dos décadas, entre 2003 y 2024, por lo que se abarcaron periodos con diferentes incidencias del virus del Nilo Occidental en humanos.

Los resultados muestran que la presencia de anticuerpos frente al virus varía considerablemente según la especie. En total, 41 de las especies estudiadas presentaron anticuerpos específicos frente al virus. Además, el parentesco genético entre especies influía en los resultados. Cuanto más parecidas eran dos especies de aves evolutivamente, más similares eran su exposición al virus. "Los rasgos de las aves fueron igualmente importantes", ha aseverado la entidad.

Las especies que presentaban más masa corporal contaban con una mayor presencia de anticuerpos, mientras que la especies con picos más largos presentaban una menor seroprevalencia (proporción de individuos que han desarrollado defensas contra el virus). Igualmente, la presencia de anticuerpos aumentaba con la edad de las aves.

Por último, se observó una relación entre el tipo de hábitat y los años de brotes de virus del Nilo Occidental en humanos en Andalucía. Las especies urbanas, como el gorrión común (Passer domesticus) o el mirlo común (Turdus merula), mostraron una mayor seroprevalencia en los años de brote en comparación con los años sin brote. Por el contrario, en especies no urbanas no se observaron estas diferencias.

Dado que las aves urbanas presentaron una mayor seroprevalencia del virus del Nilo Occidental durante los brotes en humanos, el equipo investigador plantea la necesidad de incorporar estas especies en programas de vigilancia dirigidos a detectar de manera temprana un incremento de la circulación del virus "El hecho de que las aves urbanas presenten una mayor exposición al virus durante los años con brotes en humanos indica que el virus está circulando activamente dentro de las ciudades durante estos episodios", resalta Ana Irina Martín-López, investigadora predoctoral de la Estación Biológica de Doñana y primera autora del estudio.

El control de los mosquitos es igualmente importante. La prevención debe priorizar su control en zonas urbanas y alrededores, donde existan lugares adecuados para su reproducción y donde la proximidad entre mosquitos, aves y personas facilite la transmisión "En conjunto, los resultados refuerzan la importancia de un enfoque One Health, en el que la vigilancia de las aves, los mosquitos y las personas se considere de manera conjunta para comprender y anticipar la circulación de este virus zoonótico", concluye Jordi Figuerola, Profesor de Investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y coordinador del estudio.