Andaluces afectados por la guerra en Irán viven una "calma tensa" a la espera de ser evacuados

Imagen de archivo de un avión de rescate del Ejército del Aire - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andaluces que permanecen en Doha (Qatar) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) afectados por el conflicto bélico desatado entre Irán y Estados Unidos e Israel han señalado que viven una situación de "calma tensa", marcada por el cierre indefinido del espacio aéreo, la escucha de explosiones y misiles desde sus alojamientos, así como la incertidumbre sobre cómo podrán regresar a España.

Según han señalado en entrevistas a Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, mientras que en algunos casos han destacado el contacto constante con la embajada, otros aseguran que "no existe aún un plan concreto de evacuación", en un contexto en el que las autoridades locales mantienen suspendida la actividad escolar y laboral y recomiendan medidas de protección ante posibles ataques.

De esta manera, Eduardo Vergara quedó atrapado en Doha cuando regresaba de Maldivas junto a su mujer y otras dos personas tras una escala aérea. "Estamos mi mujer y yo y dos personas más que también están con nosotros", ha explicado.

"Situación, como digo, de una calma tensa", ha señalado, confirmando que "el espacio aéreo sigue cerrado" y que "no se sabe no hay una fecha de vuelta estimada". En su caso, ha indicado que siguen "los protocolos de seguridad que marcan las autoridades locales" y permanecen a la espera de nuevas instrucciones.

Vergara ha relatado cómo fueron conscientes de la gravedad de la situación al aterrizar, destacando que "nos pilla bajando el avión en Doha cuando empezamos a oír unos sonidos tremendos de móviles, son las alertas que nos van dando aquí a los móviles". En ese momento, según ha explicado, no eran conscientes "de la repercusión que esto iba a tener".

El andaluz ha confirmado que han escuchado "los misiles y las intersecciones que el ejército qatarí hace procedentes de lo que son los misiles de Irán", aunque ha subrayado que "nosotros no somos el objetivo que el objetivo evidentemente es un tema entre países".

En cuanto al contacto con la representación diplomática española, ha destacado que "ya se pusieron ayer en contacto con nosotros, hoy lo han vuelto a hacer" y ha querido "destacar por supuesto el trato que nos han proporcionado desde la embajada", señalando que "yo al menos sí me he sentido arropado".

También en Doha, otro andaluz reubicado en un hotel ha explicado que están "haciendo grupos para que se pase esto todo más o menos y entre todos animarnos un poquito", después de que les recomendaran "que permanezcamos en un lugar seguro, que establezcamos una rutina". Según ha relatado, un comandante de la Guardia Civil que también quedó atrapado les indicó que "lo peor que podemos hacer es quedarnos en la habitación cerrado" y aconsejó "salir a dar un paseo por los pasillos del hotel" o "salir a la puerta aunque sea del hotel para que nos dé el aire natural".

En Dubái, Tania ha explicado que ella y su familia fueron sorprendidos en el aeropuerto cuando se disponían a regresar a Málaga. "Cancelaron vuelos, fue el ataque y nos pilló todo el caos en el aeropuerto", ha señalado, indicando que una de las explosiones se produjo cerca de la puerta donde se encontraban. "Uno de los vídeos que vimos de la explosión fue en la puerta de 12, que justo estuvimos comiendo cerca de esa puerta", ha afirmado.

Además, ha descrito la primera noche como especialmente difícil. "Escuchamos una explosión muy fuerte, gritos, estando en la habitación con los niños y la alarma. Retumbó". "Temblábamos, llorábamos, no sabíamos qué hacer", ha añadido, relatando la incertidumbre vivida junto a menores y familiares embarazadas.

En relación con la respuesta institucional, ha afirmado que "no tienen plan todavía para nosotros. Que no tienen plan de evacuación" y que la indicación recibida fue "que sigamos redes sociales, Twitter, Instagram" y que permanezcan en el hotel. Ha explicado que enviaron un correo con "todos nuestros nombres, apellidos, edades, todos los datos, DNI, hotel, vuelo, todo", y que la respuesta fue que "permanecieran atentos a las recomendaciones".

No obstante, ha señalado que "nos sentimos mucho más seguros por las autoridades emiratíes", que les están facilitando alojamiento y manutención, y ha pedido coordinación para reagrupar a los españoles "y cuando haya un avión de repatriación pues estamos todos juntos".

También en Dubái, María Luisa Pajuelo, residente en la ciudad, ha relatado cómo ella y su pareja improvisaron un refugio en su vivienda situada en la planta 13 de un rascacielos tras recibir alertas oficiales. "El Ministerio de Defensa nos alertaba que ante el riesgo de posibles ataques de misiles, que buscáramos lugar seguro que nos alejáramos de las ventanas", ha explicado.

Ante la ausencia de estancias interiores sin ventanales, "nos pusimos detrás de la isla de la cocina y pusimos los lavavajillas a modo de barricada" y "dormimos en el suelo". Ha detallado que durante una de las madrugadas oyeron "una fuerte explosión" y que al levantarse vieron "el humo que salía desde el aeropuerto de Dubái".

Ha confirmado que en Emiratos "ha habido tres muertos" y "58 heridos leves", ninguno español, y que aunque "hoy nos encontramos mucho más tranquilos", el Gobierno ha suspendido colegios y universidades y el trabajo se desarrolla en remoto "durante esta semana".

Por su parte, el sacerdote almeriense José María Sánchez, que se encontraba en Jerusalén con un grupo de peregrinos, ha iniciado su salida por carretera hacia Egipto tras ordenarse su evacuación. "Estamos haciendo el viaje de la Sagrada Familia", ha señalado, describiendo la salida como una huida "de la zona conflictiva".

Ha reconocido que "un almeriense no está acostumbrado a vivir de cerca un escudo antimisiles" y que el grupo avanza "escrutando el territorio en directo", sin un itinerario fijo marcado.

El ataque ha dejado en torno a 200 muertos en la operación militar estadounidense e israelí, en un contexto de intercambio de fuego y ataques que mantiene el espacio aéreo cerrado en distintas zonas de la región y a decenas de andaluces pendientes de la evolución del conflicto y de posibles alternativas de salida por aire o por carretera.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha confirmado este lunes que el Gobierno andaluz está trabajando con agencias de viaje y la Embajada española para traer de vuelta a casa por Egipto a dos grupos de peregrinos andaluces --35 personas "controladas e identificadas"-- que están en Jerusalén afectados por el conflicto bélico desatado entre Irán y Estados Unidos e Israel. Una parte ya ha salido en autobús hacia El Cairo, según ha confirmado la Consejería.