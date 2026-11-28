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SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha pronosticado una jornada electoral este próximo domingo, 29 de noviembre, sin precipitaciones "significativas" en la comunidad y con temperaturas mínimas que se situarán en torno a los 10º a la hora de la apertura de los colegios electorales (09,00 horas).

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha destacado que la jornada se caracterizará por la presencia de intervalos de nubes altas que "dejan pasar el sol generalmente". En cuanto a las temperaturas, las máximas rondarán los 19 grados en el Valle del Guadalquivir, --alcanzándose estos valores a las 16,00 horas --, mientras que las mínimas "arrancarán con valores en torno a los 7 grados".

En este sentido, "Granada será la ciudad andaluza que presente las temperaturas más bajas de la jornada", con mínimas en torno a los 5º y máximas en torno a los 16º. En el lado opuesto se encuentra Sevilla como la ciudad con las temperaturas más altas en la jornada electoral. En concreto, máximas de 19º y mínimas de 7º.

Por último, en relación al viento, la Aemet ha señalado que será "flojo" en toda Andalucía, con componentes "nordeste" en el Valle del Guadalquivir. En definitiva, "no se va a notar el viento domingo", ha concluido.