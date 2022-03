'Andaluces Levantaos’ visita la planta de Zumosol en Palma del Río (Córdoba) para mostrar su apoyo a los trabajadores

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los coportavoces de 'Andaluces Levantaos', Modesto González y Jose Antonio Jiménez, han visitado este miércoles la planta de Zumosol en Palma del Río (Córdoba) para mostrar su apoyo a los ex trabajadores de la misma allí encerrados y conocer de primera mano su situación, lo que les ha llevado a criticar "la pasividad, tanto de la patronal, como de las administraciones, a la hora de interactuar en la búsqueda de una solución para las familias afectadas".

En este sentido y en un comunicado, han señalado que "el problema de la inactividad de la planta de Zumosol va más allá de la problemática que suscita entre las familias directamente afectadas por el cierre de la fábrica de transformación".

Así, desde 'Andaluces Levantaos' se puesto de relevancia "el perjuicio que la medida va a causar en una comarca tan deficitaria en infraestructuras complementarias del sector primario, una zona productora naranjas y que ahora tendrá que dar salida a esa producción de una forma diferente y con la consecuente desvalorización económica y laboral para la zona".

A este respecto, José Antonio Jiménez ha señalado que "los trabajadores, que se encuentran acampados a pie de fábrica, no solo están defendiendo sus puestos de trabajo, que son vitales e importantísimos, sino que están luchando por la supervivencia de un sector productivo fundamental para el presente y, sobre todo, para el futuro de los pueblos de esta comarca".

"A ellos les hemos mostrado nuestra consideración --ha proseguido-- y le hemos trasladado nuestro aliento, porque están defendiendo de forma heroica los derechos de los trabajadores, pero también un futuro laboral para la comarca".

En su opinión, "no podemos consentir que Andalucía siga descapitalizándose y convirtiéndose en el oasis empresarial para multinacionales que extraen el jugo de nuestros trabajadores, se valen de ingentes cantidades de dinero público, en forma de ayudas, y saquean la materia prima andaluza a cambio de intereses económicos que no repercuten en el territorio, ni tienen un impacto positivo en el tejido social".

El portavoz de la coalición andalucista ha añadido que "los 38 trabajadores de Zumosol no piden el cielo, están demandando cuestiones muy sensatas; un trabajo real y eficiente que permita el desarrollo de las infraestructuras existentes en la planta, para que la maquinaria se aproveche y no se venda en un futuro como chatarra, en resumen, trabajar, y si no pueden hacerlo, una indemnización que les permita rehacer su vida laboral".

Por ello, 'Andaluces Levantaos' solicita a las administraciones públicas "un papel activo en este conflicto, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y hacer cumplir la obligación con el entorno, que debería tener cualquier empresa que recibe ayudas con dinero público".