Andalucía acoge el congreso internacional sobre el lince ibérico en el marco LIFE Lynxconnect

Archivo - Fototrampeo de lince ibérico en Andalucía en imagen de archivo. - M. MORAL CASTRO PROYECTO LIFE LYNXCONNECT

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la celebración del I Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico, en el marco del Proyecto LIFE Lynxconnect. Este encuentro científico y técnico tuvo lugar en Sevilla del 25 al 27 de noviembre de 2025, convirtiendo a Andalucía en "punto de referencia" para repasar dos décadas de trabajo continuado que han permitido que el lince ibérico (Lynx pardinus), una especie emblemática y endémica de la Península, avance desde la categoría de 'en peligro' a 'vulnerable' según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el congreso reunió a los 22 socios del proyecto, administraciones españolas y portuguesas, investigadores, técnicos de campo y especialistas de prestigio internacional, con un aforo total de 300 asistentes que han compartido conocimiento, experiencias y líneas de actuación de futuro en materia de conservación.

Este encuentro se enmarca en el cierre del Proyecto LIFE Lynxconnect, el cuarto consecutivo coordinado desde Andalucía, que se desarrolla entre 2020 y 2025 y que incorpora 33 nuevas acciones estratégicas destinadas a reforzar la viabilidad demográfica y genética del lince a largo plazo, así como a conectar los núcleos de población para garantizar su expansión ordenada.

De esta manera, Andalucía ha liderado durante más de veinte años un proceso continuo de recuperación que comenzó cuando, en 2002, se constató la existencia de apenas cincuenta ejemplares repartidos en dos únicos núcleos reproductores, en Sierra Morena y Doñana. Desde aquel momento, y mediante proyectos LIFE sucesivos, se ha logrado consolidar los núcleos originarios, crear nuevos territorios de reintroducción y mejorar de forma sustancial la calidad del hábitat, con más de 250.000 hectáreas sometidas a acciones de conservación, acuerdos con propietarios privados, iniciativas de mejora del conejo silvestre y medidas para reducir la mortalidad no natural, especialmente los atropellos, tal y como ha señalado el citado comunicado.

El congreso ha sido concebido como "un espacio de reflexión" sobre este proceso de recuperación y sobre las claves que explican uno de los mayores éxitos contemporáneos de conservación de fauna.

En este sentido, en varias sesiones se han abordado cuestiones que permiten comprender la situación actual del lince ibérico, comenzando por la valoración global del Proyecto LIFE Lynxconnect como iniciativa europea fundamental para la estabilidad genética y la conectividad de los núcleos poblacionales.

También se ha analizado la evolución científica de la especie, sus antecesores, su dieta especializada y su papel ecológico en los ecosistemas mediterráneos, lo que ha permitido contextualizar su vulnerabilidad frente a las amenazas históricas de pérdida de hábitat, aislamiento poblacional y disminución de presas.

Por otro lado, el programa también ha profundizado en la distribución espacial del lince y en las barreras que condicionan la expansión natural hacia nuevas áreas, así como en los avances técnicos que han transformado el seguimiento de la especie mediante herramientas como el fototrampeo, el radioseguimiento o los censos genéticos.

Este enfoque multidisciplinar ha permitido mostrar la evolución de los patrones reproductivos, el número creciente de hembras en edad fértil y el aumento de crías registradas en los distintos territorios.

UN TOTAL DE 836 EJEMPLARES

En 2024, Andalucía alcanzó un total de 836 ejemplares distribuidos en cinco núcleos principales: Doñana-Aljarafe, Sierra Morena Oriental, Sierras Subbéticas, áreas de conexión de Sierra Morena y Campiñas del Guadalquivir, cada uno de ellos con un número distinto de individuos censados y con nuevas zonas en expansión que evidencian la consolidación de una metapoblación robusta y conectada.

Entre los contenidos del congreso destacó una mesa redonda dedicada a los inicios de los proyectos de conservación, en la que algunos de los expertos que vivieron las etapas más críticas han compartido su experiencia y las claves que permitieron iniciar un camino que en aquel momento parecía imposible.

A ello se sumó una sesión específica sobre los aspectos genéticos del lince ibérico, que permitió exponer el monitoreo realizado, los niveles de diversidad genética actuales y las estrategias de manejo que combinan cría en cautividad, traslocaciones, planificación genética y acciones coordinadas entre territorios.

El encuentro reservó además un espacio para analizar la gestión del proyecto LIFE Lynxconnect en los territorios de actuación, subrayando la importancia de un enfoque adaptativo que incorpore el conocimiento científico, la coordinación administrativa y la implicación social.

En esta línea, el congreso se cerró con una visita de campo, donde los participantes pudieron conocer de primera mano el trabajo que desarrollan propietarios, guardas y cazadores en la conservación activa de la especie y observar sobre el terreno las estrategias aplicadas en uno de los territorios clave para el lince.

Como parte del programa, se entregaron seis galardones en el Consulado General de Portugal a personas y entidades cuya participación ha sido determinante en conservación, investigación o divulgación.

Entre los reconocidos se encontraron propietarios, entidades locales, investigadores de referencia internacional, equipos veterinarios y especialistas de la UICN, reflejando "el espíritu de cooperación que ha caracterizado al Proyecto LIFE Lynxconnect y que ha unido a administraciones, ciudadanía y comunidad científica en un objetivo común".

De esta manera, Andalucía "mantiene su compromiso de liderar un nuevo proyecto LIFE para el periodo 2026-2031, una iniciativa destinada a consolidar el estado de conservación favorable del lince ibérico mediante infraestructuras verdes, mejoras en la gestión genética y medidas para fortalecer su resiliencia frente al cambio climático".