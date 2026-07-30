Por Andalucía acusa a Moreno de "poner en riesgo 774 plazas universitarias por seguir la estrategia de Feijóo"

La parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez, en una foto de archivo. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha acusado este jueves al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de "poner en riesgo 774 plazas universitarias por seguir la estrategia" del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha trasladado la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez en una nota en la que ha acusado a Moreno de "anteponer los intereses del PP a los de Andalucía al ausentarse de la reunión convocada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para desbloquear 150 millones de euros destinados al programa 'María Goyri', una iniciativa fundamental para incorporar profesorado joven a las universidades públicas y combatir la precariedad en la carrera investigadora", según ha subrayado.

La coalición a la que representa Esperanza Gómez considera "inadmisible" que la Junta de Andalucía "se sumara al plante impulsado por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, poniendo en riesgo un programa que permitirá la contratación de 774 profesores ayudantes doctores en Andalucía, de los que 468 son financiados por el Ministerio y 306 por la propia Junta".

"Moreno Bonilla ha preferido obedecer a 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP-- antes que defender el futuro de las universidades andaluzas", ha denunciado Esperanza Gómez, que ha afeado al presidente de la Junta haber "convertido un asunto que afecta a cientos de investigadores y al relevo generacional de nuestras universidades en una maniobra partidista".

Desde Por Andalucía han subrayado que el citado programa 'María Goyri' está dotado con 1.500 millones de euros para el periodo 2024-2029, y "prevé la incorporación de más de 5.600 profesores ayudantes doctores en toda España para reducir la temporalidad, fortalecer la investigación y evitar la fuga de talento".

AUSENCIA "INCOMPRENSIBLE" DE LA JUNTA

Según han remarcado además desde Por Andalucía, la reunión convocada por el Ministerio era telemática, "estaba prevista para apenas media hora y permitía incluso delegar la asistencia en otros miembros del equipo de la Consejería", por lo que desde la coalición que integra a IU y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierdas, consideran "incomprensible" la ausencia del Gobierno andaluz.

"No había nada que negociar. El reparto de los fondos ya estaba acordado. Solo había que asistir para desbloquear un dinero imprescindible. No acudir ha sido una decisión política deliberada y profundamente irresponsable", ha sentenciado en esa línea Esperanza Gómez.

La diputada ha defendido además que Andalucía es "una de las comunidades que más necesita este programa debido al déficit de profesorado estable y a la continua salida de jóvenes investigadores hacia otras comunidades y al extranjero".

"Mientras nuestros investigadores hacen las maletas porque aquí no encuentran oportunidades, Moreno Bonilla decide levantarse de la mesa donde se estaba garantizando su futuro. Es una irresponsabilidad que Andalucía no puede permitirse", ha reprochado la diputada al presidente de la Junta.

Respecto a la justificación ofrecida por el Partido Popular, que ha vinculado su ausencia a la situación provocada por los incendios forestales, Gómez ha replicado que "los incendios merecen todo el respeto y todos los recursos públicos", y "precisamente por eso resulta indignante utilizarlos como excusa para un boicot político", ha apostillado.

PETICIÓN DE EXPLICACIONES

"La reunión era telemática, duraba apenas media hora y podía delegarse. Quien utiliza una emergencia para hacer oposición está faltando al respeto a quienes la están sufriendo", ha remachado Esperanza Gómez, quien ha anunciado además que Por Andalucía "exigirá explicaciones al Gobierno andaluz en cuanto se reanude la actividad parlamentaria".

Así, ha avanzado que el grupo va a "pedir la comparecencia del consejero de Universidades para que explique por qué Moreno Bonilla ha puesto en riesgo un programa esencial para el futuro de la universidad pública andaluza y para cientos de investigadores que esperan una oportunidad para desarrollar aquí su carrera".