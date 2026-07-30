Incendios en España hoy, en directo: última hora en Madrid, Ávila y Castellón, focos activos y evacuaciones

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España). - GABRI SOLERA / EUROPA PRESS

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha advertido de que toda España se encuentra en una situación compleja por riesgo de incendios, especialmente en los próximos tres días, jueves, viernes y sábado que serán "muy duros" por la nueva ola de calor.

Las altas temperaturas vienen acompañadas de un descenso "importante" de la humedad y un viento de orientación sur que tampoco será "positivo" para la extinción. Por tanto ha pedido "prevención total y absoluta" y ha asegurado que desde el Gobierno permanecen vigilantes en todo el territorio nacional, en coordinación con las comunidades autónomas.

Respecto al incendio que afecta al centro de la península, principalmente a las provincias de Ávila y Madrid --que permanecen en nivel tres, de emergencia nacional-- dice que se sigue trabajando con resultados "razonablemente positivos" aunque las condiciones meteorológicas no acompañen, según ha indicado en una entrevista en el programa 'Mañaneros' de TVE, recogida por Europa Press.

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