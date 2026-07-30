EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

Archivo - Imagen de archivo de una batería de misiles Patriot en Estados Unidos - EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este miércoles una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán en represalia, según ha defendido, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar ataques contra Irán hoy a las 20.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos (las 2.00 horas en la España peninsular)", ha anunciado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un breve mensaje publicado en redes.

A renglón seguido, la fuerza castrense ha justificado estos ataques reivindicándolos como una "contundente respuesta" a "los intentos de ataque perpetrados ayer por Irán contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo".

Cabe recordar que Irán confirmó en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania. No obstante, el Ejército de Estados Unidos aseguró haber "interceptado con éxito todos los misiles".