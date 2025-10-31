Por Andalucía acusa al PP de buscar un "cierre en falso" de la "crisis" del cribado de cáncer de mama

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado que el Partido Popular (PP) rechace la creación de la Comisión de Investigación del Cribado del Cáncer de Mama. Nieto ha asegurado que los populares "buscan un cierre en falso de esta crisis sanitaria sin precedentes" y que pretenden "eludir las explicaciones que aún deben a las mujeres desatendidas y a toda la población andaluza".

Así lo ha manifestado Nieto la portavoz de Por Andalucía en un audio enviado a los medios, en el que ha señalado que "el nuevo argumento que han adoptado es que, dado que probablemente se trata de un número muy reducido de mujeres que habrían desarrollado cáncer, no merecía la pena llamar a todas las que tenían un resultado dudoso en las pruebas".

En este contexto, ha denunciado que "al parecer se podía abandonar a estas mujeres a su suerte, aunque esa suerte fuera desarrollar un cáncer que, en algunos casos, ha resultado fatal". "Esta insensibilidad es inaceptable, y desde Por Andalucía renovamos nuestro compromiso con todas ellas", ha añadido.

Finalmente, ha señalado que esta formación de izquierdas seguirá "exigiendo en el Parlamento no solo las explicaciones correspondientes, sino también la garantía de que se atienda a las afectadas y de que situaciones como esta no se repitan en el futuro, aunque, en manos del PP y de Juanma Moreno, esto resulta muy complicado".