Por Andalucía acusa al PP de "cinismo" en la educación al "cerrar aulas" y propone reducir la ratio de alumnos

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La confluencia de izquierdas Por Andalucía, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, ha acusado este martes al PP-A de caer en el "cinismo" cuando defiende la educación pública, dado que, ha dicho, ha "cerrado aulas" en los últimos años. Su candidata a la Presidencia, Inma Nieto, ha advertido que los populares cuentan con una "hoja de ruta" que no "llevará a nada bueno" si se mantiene durante una legislatura más, y ha ofrecido en contraposición reducir la ratio de alumnos y "aprovechar los recursos" para exprimir la calidad en la enseñanza.

Nieto se ha expresado así en una declaración a periodistas tras reunirse en Sevilla con representantes del sindicato de enseñanza Ustea, tras lo que ha destacado "lo lesivas que han sido las decisiones del PP" en los últimos años cuatro años en esta materia.

"No podemos olvidar que el PP, sin necesidad de la extrema derecha, ya hizo un amago de implantar el pin parental" o "ha incorporado la necesidades educativas especiales en un decreto como actividad complementaria", ha señalado, "equiparándolo al servicio de comedor", algo que, ha subrayado "no tiene nada que ver", o acometiendo el "cierre de aulas".

Junto a ello destacaba la bajada de la ratio de alumnos por aula, un asunto que, ha recordado Nieto, "está reclamándose a través de una iniciativa legislativa popular" y que Por Andalucía propone también al considerarlo "imprescindible en Andalucía". En este punto la candidata de izquierdas ha señalado al candidato del PP-A, Juanma Moreno, que "no se puede hacer cinismo político" en esta cuestión.

"No se puede hablar de la excelencia de educación y la defensa de lo público y sentirse muy agraviado cuando le dicen que no está cuidando la educación publica y luego aprovechar el descenso de la natalidad no para que haya menos niños por aula, sino para ir cerrando aulas", ha agregado, una actitud que, a su juicio, consiste en "ir haciendo la malla de los servicios públicos más débil mientras que la de la concertada va como un tiro".

"Desde Por Andalucía creemos que hay que aprovechar los recursos existentes para hacer de una vez el número de niños por aula compatible con la calidad de la educación que reciben" y también con los recursos disponibles, ha enfatizado.

"MUY CONTENTA" CON EL RESULTADO DEL PRIMER DEBATE ELECTORAL

Además de la cuestión educativa, Nieto ha valorado el desarrollo del primero de los dos debates electorales de los seis candidatos para la cita del 19J, celebrado la noche de este lunes en RTVE. "Estoy muy contenta", ha asegurado, pese a que se trata de un formato que "no permite ahondar mucho en propuestas". "Pero tuvimos ocasión de intercambiar impresiones con Moreno sobre algunos temas a pie de calle muy sangrantes, como los tantísimos niños en las aulas", ha destacando, retomando así de nuevo el tema abordado con Ustea.

Asimismo, y en tono más general, ha considerado que la cita también les dio la oportunidad de "hablar de cosas que no están en el publirreportaje" que a su juicio tiene Moreno, al que ha acusado de "no enfrentar la realidad".

"Espero que en el siguiente (debate) nos de tiempo a incorporar otros elementos que son importantes", ha apuntado Nieto, que ha sostenido que lo visto este lunes muestra que el PP-A y Vox "tienen una agenda económica que comparten". También dejaba un aviso sobre la candidata de Vox, Macarena Olona. "Lo que vimos ayer por parte de la candidata de extrema derecha nos acaba de dar los elementos que hacen falta" para hacer una "reflexión" que, para Por Andalucía, desemboca en que "hay que ponerlo todo para tener un gobierno progresista y andalucista", y que cuente además "con una agenda feminista".