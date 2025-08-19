Por Andalucía y Adelante piden un Pleno extraordinario por los incendios de este verano y el de la Mezquita de Córdoba

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto (c), atiende a los medios junto a la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, y el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García (d). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía han registrado de forma conjunta una solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento para que dicho órgano, a su vez, convoque una "sesión extraordinaria" del Pleno de la Cámara autonómica que incluya comparecencias de consejeros del Gobierno andaluz por los incendios forestales registrados este año en Andalucía, y por el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto.

Así se desprende del documento que ambos grupos parlamentarios han registrado en el Parlamento y del que han informado este martes, a tres días de que la Diputación Permanente se reúna, el viernes día 22, para abordar, entre otras cuestiones, unas solicitudes del Grupo Socialista de comparecencias de consejeros por los incendios forestales registrados este verano en Tarifa (Cádiz) y por el referido fuego de la Mezquita cordobesa.

En concreto, lo que solicitan los grupos de Por Andalucía y de Adelante Andalucía es, por un lado, que la Diputación Permanente del Parlamento convoque un Pleno extraordinario en el que comparezca el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), para "informar sobre las causas, alcance y consecuencias de los incendios forestales acaecidos en Andalucía durante la presente anualidad y las actuaciones de extinción y prevención de los mismos".

De igual modo, los citados grupos quieren que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, comparezca ante el Pleno para "informar sobre las causas, alcance y consecuencias del incendio acaecido en la Mezquita-Catedral de Córdoba el día 8 de agosto de 2025, y las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía en relación con la gestión, conservación, restauración y protección de este bien Patrimonio de la Humanidad".

En un audio remitido a los medios, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido que "tanto lo sucedido en la Mezquita de Córdoba como la oleada de incendios que asola nuestro país y a la que, por desgracia, Andalucía no es ajena, son situaciones lo suficientemente graves como para que el Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla hubiera venido a sede parlamentaria a dar cumplida explicación a la ciudadanía andaluza de qué está pasando, de qué está haciendo y qué va a rectificar para minimizar los riesgos de vernos ante situaciones tan terribles como las que estamos padeciendo este mes de agosto".

Por ello, la portavoz de Por Andalucía ha pedido que "se atienda" la petición de su grupo y del de Adelante para que "haya una convocatoria de Pleno extraordinario" en la que el Gobierno de Moreno "comparezca, dé la cara y todas las explicaciones, y aclare todas las dudas que se van acumulando ante su silencio".