Por Andalucía afea a Moreno que busca "eludir" su "responsabilidad exclusiva" en el "deterioro" de la dependencia

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido este martes del "deterioro" del sistema de la dependencia en la comunidad autónoma, y ha remarcado que es por "responsabilidad exclusiva" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al que ha afeado que intenta "eludir" dicha responsabilidad echando "la culpa" a otras administraciones como el Gobierno de España.

La también dirigente de IU Andalucía ha realizado estas consideraciones en el marco de una atención a medios en el Parlamento andaluz tras participar en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en la que "se ha hablado de la dependencia", según ha comentado, y antes de mantener un encuentro con alcaldes y cargos públicos sobre la situación de dicho servicio en Andalucía.

Inma Nieto ha sostenido que "en el servicio de la dependencia se ve muy bien el patrón que sigue el Gobierno de Moreno Bonilla", que pasa por culpar al Ejecutivo central o de eludir la responsabilidad de la Junta apuntando que "esto no es mío", sino que "lo llevan los ayuntamientos".

De esta manera, el líder del PP-A "queda en medio, pretendiendo siempre caer de pie y eludiendo responsabilidades inequívocas que tiene estando al frente de la Junta de Andalucía y con un Estatuto (de Autonomía) que deja, sin lugar a dudas, en manos exclusivas de la comunidad autónoma el desarrollo de la dependencia", ha abundado la portavoz del grupo parlamentario de IU y Podemos.

Inma Nieto ha reconocido, no obstante, que la financiación a nivel estatal del sistema de dependencia "sigue por debajo del 50-50% que marca la ley", pero ha puntualizado que "también es verdad que el Gobierno de coalición" del PSOE y Sumar "ha triplicado los recursos que ha puesto a disposición de la dependencia en toda España, y con ello ha aliviado un poco el destrozo que provocó el Partido Popular" en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, en la que Juanma Moreno fue "secretario de Estado responsable de la dependencia", según ha recordado la parlamentaria de IU.

La portavoz de Por Andalucía ha criticado que, en aquella etapa, desde el Gobierno del PP "le aplicaron las tijeras gigantes a todos los servicios públicos", y "la dependencia no se salvó, y todavía de aquellos recortes sufren, y de qué manera, todos los servicios de atención a las personas vulnerables" y "dependientes en toda España".

Inma Nieto ha afeado también a Moreno "ese eludir su responsabilidad escondiéndose detrás de una falsa falta de financiación", cuando "se ha triplicado el esfuerzo inversor", y ha denunciado que, "una vez que la dependencia ya está en manos municipales, de los servicios comunitarios, cuando ya las personas necesitan la ayuda a domicilio", lo que hace el presidente de la Junta "es desentenderse".

"Y eso provoca una gran inequidad, porque en función de las posibilidades de financiación de cada ayuntamiento, de su tesorería, se podrá procurar el servicio con más o menos personal, se podrá atender a sus legítimas reivindicaciones de mejoras salariales, de mejoras contractuales o no", según ha advertido Inma Nieto, que ha alertado de que así se está "asfixiando a ayuntamientos que hacen una defensa cerrada del carácter público de esos servicios, como ocurre con los de Izquierda Unida, pero a los que la Junta de Andalucía atropella y ahoga para ponerles en la senda de su privatización".

Tras subrayar que eso supone "un deterioro aún mayor de las condiciones en las que, fundamentalmente, las mujeres que trabajan en ese sector se encuentren en términos tanto salariales como contractuales", la portavoz de Por Andalucía ha avisado de que desde su grupo van a "seguir exigiéndole" a Juanma Moreno "que salga de detrás de los ayuntamientos y del Gobierno de España", y que "afronte que la dependencia se ha deteriorado en sus manos".

En esa línea, Inma Nieto ha subrayado que el Ejecutivo del PP-A decidió "cambiar el modelo y lo han empeorado", así como le ha reprochado que "pagan el precio-hora por debajo de lo que necesitan los ayuntamientos para que el servicio se dignifique, y las consecuencias las pagan sus trabajadoras, pero en primera instancia las personas dependientes, que debieran ser las que estuviesen bien atendidas y no lo están por la responsabilidad exclusiva de Moreno Bonilla", según ha zanjado.