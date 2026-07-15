Por Andalucía afea a Moreno que pida "dinero" al Gobierno mientras el PP vota en contra de "financiación" para la región

El portavoz adjunto del grupo parlamentario, Por Andalucia, Ernesto Alba, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El grupo parlame - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), se queje de que Andalucía está "infrafinanciada" y pida diariamente "dinero" al Gobierno central mientras que, a la vez, el PP vote en el Congreso de los Diputados en contra de que la comunidad reciba más "financiación" al rechazar, por ejemplo, la senda de déficit trazada por el Ejecutivo central para las distintas administraciones, incluidas las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado el diputado de Por Andalucía Ernesto Alba en una rueda de prensa en el Parlamento en la que también ha abordado la reforma de la Ley de Dependencia que salió adelante este martes en el Congreso, que ha valorado como "un avance importante en la consolidación del cuarto pilar del Estado de bienestar".

Al respecto, ha subrayado que la "realidad" es que en Andalucía "hay miles de familias que llevan meses esperando una ayuda", y familias que "cuidan solas porque la Junta nunca llega", por lo que "los datos deberían darle un poco de vergüenza" al presidente, Juanma Moreno, según ha señalado Ernesto Alba, que al respecto ha denunciado que "casi nueve de cada diez personas" que, hasta el pasado mes de junio, salían "de las listas de espera de dependencia" en Andalucía no lo hacían "por una buena política, por una buena gestión" del Gobierno autonómico, "sino porque van falleciendo y no se les va reconociendo ni el derecho" a la prestación.

"Después, Moreno Bonilla vendrá a hablar de Andalucía, de las familias, de que todo va bien aquí, pero la realidad es que no, que Andalucía no va bien cuando la gente se está muriendo esperando un derecho" como ese, ha manifestado Ernesto Alba para criticar que el "modelo del PP" es que "cada familia tire hacia adelante como pueda y se busque la vida".

El diputado ha considerado además que el presidente de la Junta "debería tomar nota" de lo aprobado en el Congreso y "darle un poco de agilidad a la situación de la dependencia" en Andalucía, "dejando además de privatizar servicios públicos".

Además, Alba ha criticado que, en el nuevo Gobierno andaluz, al frente de las competencias en relación a la dependencia siga como consejera Loles López, "que es la que nos ha traído de alguna manera hasta aquí" por su gestión, según ha advertido.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, el diputado de Por Andalucía ha criticado que Moreno "siempre habla de que Andalucía está infrafinanciada, de que no hay recursos, de que no hay dinero, de que no puede mantener los servicios públicos", pero "la realidad es otra", y es que, "cuando desde el Gobierno central se ponen vías para la financiación" de la comunidad autónoma, "el PP la rechaza siempre".

Así, ha criticado que el PP votase en contra este pasado martes de la senda de déficit, que permitiría a Andalucía contar con "1.100 millones" de euros más "de capacidad de gasto" que "podían ir a financiar los servicios públicos", y ha dicho que no se entiende que Moreno "se envuelve en la bandera andaluza", pero pone "siempre los intereses de su partido", del PP, por encima de "los intereses de Andalucía".

"Con esta actitud, Andalucía da la espalda al refuerzo de la sanidad pública, a reducir las listas de espera en la dependencia, a la defensa de la educación pública y mejorar los servicios públicos", ha criticado Ernesto Alba, que ha manifestado que Moreno "no puede pedir dinero de lunes a viernes" y, a la vez, "mandar a su partido político a que los martes vote en contra de recibir financiación para poder tirar hacia adelante con los servicios públicos".

En esa línea, desde Por Andalucía piden al presidente de la Junta que, "cada vez que pone por delante los intereses" del PP, "mire a las familias que están en listas de espera en la dependencia, que tienen que esperar un año para el especialista en la sanidad pública", o a "las familias que en los pueblos de Andalucía les están recortando líneas en educación", además de que "se están cerrando escuelas rurales", según ha remachado Ernesto Alba.