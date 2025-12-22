Andalucía afronta una semana de "inestibilidad e incertidumbre" con posibilidad de lluvias en todas las comarcas

Archivo - Imagen de archivo de una joven protegiéndose de la lluvia, a 13 de noviembre de 2025, en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera un tiempo marcado por la "inestabilidad" y con "bastante incertidumbre" en todas las provincias andaluzas, en las que no se descartan precipitaciones "de forma ocasional y dispersa" a lo largo de la semana. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha señalado que en la jornada del martes 23 existe la posibilidad de chubascos con tormenta en toda Andalucía y en "prácticamente todas las comarcas andaluzas", así como se pronostican lluvias "ocasionales, dispersas y más débiles" en la primera mitad del día 24, "tendiendo a remitir al final de la Nochebuena".

Del Pino ha apuntado que, en general, se esperan "periodos con precipitaciones y momentos sin ellas", con más probabilidad este lunes a partir del mediodía en la mitad norte de la comunidad y con especial incidencia en el final de esta misma jornada en las comarcas onubenses. En cambio, para el jueves 25 "pueden presentarse chubascos", sobre todo en la tarde y noche de este día y, en concreto, en la mitad sur. Asimismo, el delegado territorial no ha descartado la posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana, a la vez que ha concretado que, "como es habitual, las situaciones de embolsamientos de aire frío son de difícil pronóstico".

En este sentido, ha indicado que las temperaturas van a ser "unos dos o tres grados por debajo de la media en estas fechas", con unas máximas entre los trece y quince grados en el Valle del Guadalquivir, "cuando lo normal en esta época del año es que figuren en torno a los 16". Además, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha añadido que las temperaturas nocturnas serán especialmente bajas el jueves y el viernes, situándose en torno a los tres grados.

Por otra parte, Del Pino ha apostillado que los vientos serán "flojos o moderados, de dirección variable" en el Valle del Guadalquivir y en el Estrecho, y se espera que sigan la misma tónica en el resto de la semana.