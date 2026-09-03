Andalucía anima a alcanzar un acuerdo en Airbus y avisa: "La huelga ya está teniendo un impacto económico" en el sector

Archivo - Operarios trabajando en la nueva línea de producción del A350 de la Planta de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz). Imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha instado este jueves a "redoblar los esfuerzos" para lograr un acuerdo "lo antes posible" en Airbus ya que, como ha alertado, "la huelga ya está teniendo un impacto económico efectivo, patente y visible" en las cuentas de resultados de las empresas auxiliares andaluzas --150 y 16.400 empleos directos--.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el clúster Andalucía Aerospace, Paradela ha advertido de que esos impactos "se dejan notar ya" en cuestiones como el aumento del stock por no poder entregar los pedidos a Airbus. Un incremento del stock que tiene unos costes asociados, por lo que las empresas se están viendo "obligadas a refinanciar y renegociar sus condiciones bancarias".

Otro de esos impactos, tal como ha subrayado el consejero, está relacionado con la reubicación de trabajadores de la industria auxiliar, ya que las plantas de Airbus no están funcionando, y la "paralización" de nuevas contrataciones ante la incertidumbre sobre la salida al conflicto laboral en el gigante aeronáutico.

"El impacto es ya efectivo, patente y visible en el cortísimo plazo", ha remarcado Jorge Paradela, que ha llamado también la atención sobre "la huella que este conflicto puede dejar en el futuro de la industria, en su propia proyección o reputación".

En este punto, el consejero ha reseñado el "momento tan estimulante y prometedor que vive el sector por la aviación comercial, militar y la industria del espacio" después de haber "tardado seis años en alcanzar de nuevo las cifras de facturación que tenía antes de la pandemia".

"Apelamos a la responsabilidad de las partes pensando no sólo en el bien de las empresas y de los trabajadores sino en ese efecto arrastre en la cadena de valor que tiene sobre una industria que en Andañucía tiene un grado importante de interacción con Airbus", ha sentenciado el consejero.