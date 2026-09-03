Comienza la demolición de los edificios existentes en el solar donde se ubicará el Conservatorio de Música de Algeciras

El subdelegado de la Juta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Educación en Cádiz, José Ángel Aparicio, en una visita a los trabajos de demolición del solar donde irá el Conservatorio de Música de Algeciras - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Juta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Educación en Cádiz, José Ángel Aparicio, han asistido al comienzo de los trabajos de demolición de los edificios existentes en la actualidad en el solar sobre el que se construirá la futura sede del Conservatorio Profesional de Música (CPM) Paco de Lucía de Algeciras.

Los trabajos, adjudicados a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación a la empresa Construcciones Calderón SL por un importe de 355.053,28 euros, cuentan con un plazo de ejecución de 56 días, ha indicado la Junta en una nota.

Además de la demolición de las edificaciones, soleras y cimentaciones que existen en la actualidad en este espacio, la intervención prevé también la nivelación del terreno de toda la parcela y su compactación, por lo que el cerramiento existente se mantendrá hasta la construcción del centro para evitar la exposición del solar.

Tanto Ros como Aparicio han destacado el compromiso del Gobierno de Andalucía con una infraestructura que "es fundamental para la ciudad de Algeciras", ya que el nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía contará con una superficie total construida de 3.756 metros cuadrados, teniendo capacidad para 600 alumnos y alumnas, tanto de enseñanzas elementales básicas (dos ciclos con dos cursos cada uno) como de enseñanzas profesionales (seis cursos).

"Seguimos dando pasos para que el nuevo Conservatorio sea una realidad lo antes posible y que nuestros alumnos cuenten con unas instalaciones de primera que seguro que van a ser un referente cultural en la ciudad", ha dicho Ros.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha puesto de manifiesto "el firme compromiso" de la Junta de Andalucía con Algeciras, al respaldar "de forma decidida" la formación y el desarrollo de la comunidad educativa local con este inicio de los trabajos de demolición de los antiguos cuarteles de Fuentenueva.

"Estamos muy contentos, ya que se trata de un proyecto clave que dará un salto de gigante a las enseñanzas musicales en nuestra ciudad y ayudará de forma decisiva a vertebrar un entorno estratégico donde en los próximos meses se van a producir grandes cambios y transformaciones urbanísticas en pleno beneficio de todos los algecireños", ha el alcalde algecireño.