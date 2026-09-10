Andalucía apela a la sensibilización social y la formación para prevenir el suicidio

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio "la apuesta por el fortalecimiento de las distintas líneas de actuación que ha hecho esta Consejería trabajando en la prevención del suicidio mediante la formación y la sensibilización social", porque, ha añadido, "la prevención del suicidio es cosa de todos".

En una nota de prensa, el titular andaluz de Sanidad ha explicado que el lema internacional de este año, 'Cambiar el relato sobre el suicidio. Empieza la conversación', "nos invita a transformar la manera en que comprendemos el suicidio, alejándonos del silencio, el estigma y los prejuicios para avanzar hacia una conversación abierta, rigurosa y orientada a la prevención". "Desde Andalucía, este llamamiento debe traducirse en algo más que una invitación a hablar: debe impulsarnos a convertir la conversación en prevención, conocimiento y acción sostenida", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que Coordinación del Programa Autonómico de Prevención de la Conducta Suicida en Andalucía ha prorrogado un año el Programa Andaluz de Prevención de la Conducta Suicida, aprobado en 2023, para el periodo 2026-2027, para "abordar una reestructuración de su modelo de implementación y sentar las bases" del futuro Plan Andaluz de Acción para la Prevención de la Conducta Suicida 2027-2030, "alineado con la evidencia científica más reciente y con un enfoque ecológico e integral de prevención en salud pública".

Este programa, que tiene como objetivo prioritario reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto de la conducta suicida en la comunidad autónoma, cuenta con estrategias específicas dirigidas a los jóvenes, como un protocolo de atención a la conducta suicida infanto-adolescentes en las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental; el trabajo comunitario entre Salud Mental, Atención Primaria y centros educativos; o la prevención con los equipos de orientación, profesorado y enfermeras referentes de centros educativos, entre otras acciones específicas.

En esta nueva etapa, el Programa Andaluz de Prevención de la Conducta Suicida priorizará el fortalecimiento de los equipos de trabajo locales, una coordinación interinstitucional estable, la creación de una Red Andaluza para la Prevención del Suicidio y el desarrollo de instrumentos comunes que permitan superar la fragmentación territorial. Entre sus principales líneas, el Programa contempla la elaboración de un mapa andaluz de riesgo y mortalidad por suicidio y la puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida, que proporcionen información fiable, actualizada y territorializada para orientar la planificación y evaluar las políticas preventivas.

En este proceso adquiere un papel estratégico el desarrollo del Observatorio Andaluz para la Prevención de la Conducta Suicida, concebido como una estructura permanente de conocimiento, vigilancia, análisis y evaluación capaz de integrar información procedente del sistema sanitario, servicios sociales, ámbito educativo y Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Andalucía. El Observatorio deberá convertirse en un elemento vertebrador de la nueva política andaluza, mejorando el conocimiento sobre la magnitud y distribución del fenómeno, identificando factores de riesgo y desigualdades, monitorizando tendencias, generando conocimiento aplicado y evaluando sistemáticamente las intervenciones.

"El objetivo último es avanzar hacia un modelo andaluz de prevención del suicidio territorializado, intersectorial, coordinado y sustentado en la mejor evidencia disponible, capaz de articular las capacidades profesionales, institucionales y comunitarias de Andalucía dentro de una política pública estable, sostenible y orientada a reducir la conducta suicida y prevenir la pérdida de vidas", ha abundado Antonio Sanz. En paralelo, ha señalado el consejero, se está implantando de forma progresiva el Código de Riesgo Suicida en los hospitales andaluces.

"Este sistema permite monitorizar los datos de los intentos de suicidios que llegan a las urgencias hospitalaria, con un sistema de aviso en la historia digital de salud del usuario que permite garantizar la activación de las actuaciones y procesos de detección y abordaje de riesgo suicida", ha explicado. El Programa Andaluz de Prevención del Suicidio también se ha marcado como objetivo ayudar a los supervivientes de fallecidos por suicidio y al estigma que lleva aparejado con la puesta en marcha este mismo año del Programa de Posvención de Andalucía.

La iniciativa está impulsada por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias y Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) y cuya ejecución desarrolla la Fundación Diagrama. Este recurso, centrado actualmente en acciones formativas y de apoyo a los profesionales sanitarios y asociaciones, está específicamente diseñado para ofrecer acompañamiento especializado a personas que atraviesan un duelo tras el suicidio de un ser querido.