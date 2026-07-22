Andalucía aprueba el techo de gasto para 2027 aunque culpa al Gobierno de hacerlo "a ciegas" por falta de datos

1106159.1.260.149.20260722151827 La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 22 de julio de 2026 en Sevilla (And - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles, 22 de julio, el límite máximo de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien ha lamentado que lo hace "a ciegas" por falta de datos del Gobierno central.

Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz que ha aprobado dicho límite de gasto "a efectos de cumplir con la obligación establecida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mientras no se disponga de la información necesaria para calcular el techo de gasto correspondiente al ejercicio 2027".

Según han detallado desde la Junta, en cumplimiento de la normativa vigente, las comunidades autónomas deben remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del 1 de agosto la información relativa a su límite máximo de gasto no financiero, algo que, según han subrayado desde el Gobierno andaluz, volverá a cumplirse en el caso de Andalucía de cara al ejercicio de 2027.

En esa línea, Carolina España ha defendido que la Junta cumple "en plazo" y trabaja "para sacar adelante unos nuevos Presupuestos" de cara al próximo ejercicio, de forma que la aprobación de este techo de gasto es "un paso más dentro de esa elaboración" de las cuentas autonómicas.

La consejera portavoz ha aseverado que "la Junta de Andalucía no puede paralizarse por la imposibilidad del Gobierno de España de aprobar" su propio techo de gasto, y al respecto ha recordado que el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la senda de estabilidad presupuestaria que aprobó el Consejo de Ministros y que va a volver a ser votada este jueves en la Cámara baja.

La titular andaluza de Hacienda ha lamentado que, "un año más", la Junta tiene la "dificultad" de aprobar el techo de gasto "a ciegas", porque le "faltan los datos fundamentales que tiene que proporcionar el Gobierno de España".

Así, ha señalado que el Gobierno andaluz desconoce "el objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas", además de que tampoco se han aprobado "todavía los objetivos de déficit o de deuda pública".

"Es cierto que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, del día 6 de julio, se nos propuso una senda de déficit para las comunidades autónomas del 0,1%, pero ese objetivo de déficit fue rechazado en el Congreso de los Diputados", ha relatado la consejera, que ha llamado la atención acerca de que por parte del Gobierno de España "tampoco se ha iniciado la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado" para 2027, por lo que tampoco se conocen aún "las entregas a cuenta que corresponden a Andalucía".

La consejera ha subrayado que las entregas a cuenta representan aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos que integran el presupuesto de Andalucía, por lo que constituyen un elemento esencial para determinar con precisión el límite de gasto del próximo ejercicio.

"Tampoco conocemos el importe de la liquidación correspondiente al año 2025, ni tampoco las transferencias finalistas ni el Fondo de Compensación Interterritorial", ha continuado lamentando Carolina España, que ha precisado que "lo único" que conocen en la Junta es "la regla de gasto, que sí fija una tasa de referencia para la regla de gasto del 4%".

"Por lo tanto, no podemos elaborar unas cuentas o un techo de gasto sin todos estos datos, y por eso se aprueba todos los años un techo de gasto referenciado al año 2012 por prudencia presupuestaria, y luego ya la cifra real se va determinando cuando se elabora y se presenta el Presupuesto de cada ejercicio", ha indicado la portavoz de la Junta, que al hilo ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "juega a gobernar, pero no gobierna".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA EN EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL

Por otro lado, la consejera ha avanzado que, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para la próxima semana, para el 29 de julio --que motivará además que el Consejo de Gobierno se reúna el jueves 30 en vez de el miércoles, como es habitual--, la Junta de Andalucía va a manifestar de nuevo su "oposición" a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno de España, que, según ha denunciado, realmente "ha sido diseñado por el independentismo".

Así, ha criticado que es "un sistema de financiación por el que un andaluz recibe 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña", y "en el que solo gana" dicha comunidad autónoma, que "es la que lo ha diseñado", mientras que "pierden" el resto de autonomías.

La portavoz de la Junta ha asegurado que se están "comprando los votos con dinero público", y "eso también es una forma de corrupción para mantener a (Pedro) Sánchez en la Moncloa y a (Salvador) Illa en la Generalidad" de Cataluña.

Carolina España ha defendido que las comunidades autónomas necesitan que "haya Presupuestos Generales del Estado, que haya un techo de gasto, que haya un sistema de financiación que esté pactado por todos y para todos, donde haya igualdad", y "desde luego necesitamos un Gobierno que gobierne", ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas sobre si cree que, ayudando a aprobar en el Congreso con los votos del PP la senda de déficit que plantea el Gobierno para las comunidades autónomas se facilitaría la aprobación del techo de gasto andaluz, la consejera ha respondido que cree que no, porque seguirían sin conocerse "las entregas a cuenta, la liquidación del año 2025", y "sin saber exactamente los ingresos que vamos a tener para el próximo Presupuesto".

ANTE LA "PRIORIDAD NACIONAL" DE VOX

"Tendríamos, a lo mejor, un dato más, el del déficit, pero nos seguirían faltando muchos más datos", ha resumido la consejera, quien, por otro lado, a la pregunta de si en el próximo Presupuesto la Junta va a incluir el concepto de "prioridad nacional" que reivindican desde Vox, la consejera ha subrayado que ahora mismo se está "en la fase inicial de elaboración de los Presupuestos".

Ha remarcado que el compromiso que tiene el Gobierno andaluz es el de realizar unas cuentas "para que Andalucía siga avanzando, siga generando un empleo de calidad", y continúe en la senda de "transformación económica" que le "ha permitido empezar a liderar muchos parámetros económicos".

"Y lo haremos siempre dentro de lo que marque la ley, con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía", ha añadido antes de sentenciar que "esa es la prioridad del Gobierno andaluz".