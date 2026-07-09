Por Andalucía apuesta por el empleo público y la optimización del control de aforos en la Alhambra

El parlamentario de Por Andalucía por Granada, Rafael S. Rufo, y la coordinadora provincial de Izquierda Unida Granada, Mari Carmen Pérez, han mantenido un primer encuentro de trabajo con el comité de empresa de la Alhambra. - IU

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha apostado este jueves por el fortalecimiento del empleo público en la Alhambra, con la cobertura de las más de cien plazas que hay vacantes en la plantilla, y por la optimización del control de aforos.

El parlamentario de Por Andalucía por Granada, Rafael Sánchez Rufo, y la coordinadora provincial de Izquierda Unida Granada, Mari Carmen Pérez, han mantenido un encuentro de trabajo con el comité de empresa de la Alhambra con el objetivo de coordinar acciones de cara a la recién estrenada legislatura.

Rufo ha reivindicado la defensa del empleo público en el Patronato de la Alhambra y el Generalife frente a "una deriva de privatizaciones y externalizaciones que se está haciendo patente en la Junta de Andalucía" y que prevé "que se acelere".

"Es prioritario defender unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de la Alhambra, exigir que la Relación de Puestos de Trabajo se complete para cubrir las más de 100 vacantes existentes y articular a través del Parlamento un control de visitantes riguroso por tramos horarios que garantice que no haya más de 300 personas a la vez en el monumento, protegiendo así tanto la salud laboral frente al estrés como la propia conservación del patrimonio", ha expuesto.

El comité de empresa ha trasladado la necesidad de resolver la situación de más de un centenar de plazas que actualmente se encuentran vacantes. Por Andalucía considera que la solución óptima pasa por completar estas plazas con personal público a la mayor brevedad.

Asimismo, el encuentro ha servido para diseñar propuestas positivas en materia de gestión de flujos turísticos.

Con el fin de evitar episodios puntuales de masificación en determinadas franjas horarias-que pueden derivar en situaciones de estrés laboral y suponer un riesgo potencial para la preservación de las estructuras históricas, la formación registrará iniciativas parlamentarias para solicitar información detallada a la Junta de Andalucía sobre el volumen de visitas y la distribución de los tramos horarios.