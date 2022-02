Andalucía asegura no tener constancia de retrasos de pagos a las escuelas infantiles conveniadas, aunque "puede ocurrir"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado este martes no tener constancia de retrasos de pagos a las escuelas infantiles conveniadas, aunque ha reconocido que es algo que "puede ocurrir" porque se estén cotejando los datos.

"Yo no tengo constancia. Puede ocurrir porque a veces las escuelas infantiles tienen que emitir los justificantes y hay que ajustar lo que dicen con lo de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), pues tienen que cotejarlo, pero no, no tengo constancia a día de hoy", ha afirmado en declaraciones a la prensa este martes en Sevilla tras un acto en un instituto.

Imbroda también ha sido preguntado por la critica que hace la organización Escuelas Infantiles Unidas de que se haya aceptado una primera partida de 37 millones de euros para este 2022, que serán aplicados para la construcción de nuevos centros de Educación Infantil (CEI).

El consejero ha subrayado que su posición es la misma "desde el minuto uno" y siguen hablando con el Gobierno para que se les permita cambiar el uso del dinero y que esos fondos, "en vez de ir a una ampliación de plazas públicas que ahora mismo sobran 30.000, en vez de que vaya para aumentar más plazas para que tengamos 50.000, vayan directamente a las familias, de tal manera que se les permita a esas familias poder matricular a sus niños en esa etapa de cero a tres años".

También ha sido preguntado por un supuesto incumplimiento que hace la Junta de los permisos de lactancia a los docentes, a lo que Imbroda ha asegurado que tampoco tiene constancia de esa "comunicación", pero lo analizarán si es que existe. "Nos hemos encontrado muchas veces determinadas demandas que luego no tenían detrás ningún soporte. No sé en esta ocasión, pero evidentemente, como todo lo que nos llega normalmente, lo vamos a ver y lo vamos a analizar y se dará una respuesta", ha concluido.