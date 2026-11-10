Andalucía aumenta un 62,2% la recogida separada de residuos en 2024, con más de un millón de toneladas

Archivo - Una persona tira la basura en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recogió un total de 1.075.914 toneladas de residuos municipales de forma separada durante 2024, lo que supone un incremento del 62,2% respecto a las 663.309 toneladas contabilizadas el año anterior, impulsado especialmente por el aumento de la recogida de papel y cartón, que se disparó un 270,7%, y de vidrio, que creció un 52,7%, según los datos de la Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este martes y consultados por Europa Press.

En concreto, la comunidad andaluza registró un total de 4.902.714 toneladas de residuos municipales recogidos durante 2024, un 3,7% más que las 4.729.753 toneladas de 2023. Esta cifra sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor volumen de residuos recogidos en el conjunto nacional, al concentrar el 20,6% de los 23,7 millones de toneladas contabilizados en España.

Del total de residuos recogidos en Andalucía, 3.826.800 toneladas correspondieron a residuos mezclados, un 5,9% menos que en 2023, mientras que las 1.075.914 toneladas restantes fueron recogidas de forma separada, lo que representa el 21,9% del total autonómico, frente al 14% del ejercicio anterior.

De esta forma, el aumento de la recogida separada en Andalucía fue superior al registrado en el conjunto de España, donde esta modalidad creció un 14,2%, hasta alcanzar las 6.777.143 toneladas, frente a los 5,9 millones del año anterior. Por su parte, los residuos mezclados descendieron un 0,4% a nivel nacional, hasta los 16.966.512 toneladas.

EL PAPEL Y CARTÓN DISPARA SU RECOGIDA UN 270,7%

Por tipo de material, el mayor incremento en Andalucía se produjo en la recogida separada de papel y cartón, que pasó de 132.159 toneladas en 2023 a 489.870 toneladas en 2024, lo que representa un aumento del 270,7% y una diferencia de 357.711 toneladas respecto al año anterior.

Este crecimiento fue significativamente superior al registrado en el conjunto nacional, donde la recogida de papel y cartón aumentó un 32,9%, desde las 1.534.892 toneladas de 2023 hasta las 2.039.118 de 2024.

Asimismo, la cantidad de residuos de vidrio recogidos de forma separada en Andalucía alcanzó las 177.838 toneladas, frente a las 116.489 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 52,7%. En España, el aumento fue del 6,8%, hasta situarse en 994.403 toneladas.

Por su parte, la recogida de envases mixtos y embalajes mezclados creció un 1,2% en la comunidad andaluza, desde las 118.063 toneladas de 2023 hasta las 119.531 de 2024. En contraste, en el conjunto de España esta categoría registró una caída del 0,6%, hasta las 1.044.139 toneladas.

Entre las categorías que también experimentaron aumentos en Andalucía destacan los residuos textiles, cuya recogida se incrementó un 83,8%, hasta las 15.838 toneladas, frente a las 8.616 del año anterior, así como los equipos eléctricos desechados y componentes electrónicos, que pasaron de 9.328 a 26.144 toneladas, un 180,3% más.

También aumentó la recogida separada de residuos metálicos, un 110,5%, hasta las 3.317 toneladas, mientras que, por el contrario, descendió la de plásticos un 26,1%, hasta 4.680 toneladas, y la de pilas y acumuladores un 28,4%, hasta 438 toneladas.

ANDALUCÍA, TERCERA COMUNIDAD CON MÁS RESIDUOS POR HABITANTE

En términos per cápita, Andalucía registró una media de 558,3 kilogramos de residuos municipales recogidos por habitante durante 2024, lo que supone 20,2 kilos más que los 538,1 contabilizados en 2023, equivalente a un incremento del 3,8%.

Esta cifra supera en 81,8 kilogramos la media nacional, situada en 476,5 kilos por habitante, frente a los 465 del ejercicio anterior. De esta forma, Andalucía se posicionó como la tercera comunidad autónoma con mayor cantidad de residuos municipales recogidos por persona.

Por delante de Andalucía se situaron únicamente Baleares, con 672,1 kilos por habitante, y Canarias, con 571,6. A continuación aparecen Cantabria, con 558,2 kilos, y la Comunidad Valenciana, con 511,8.

En el extremo contrario, las comunidades con menor cantidad de residuos municipales recogidos por habitante fueron la Comunidad de Madrid, con 384,9 kilos; Asturias, con 395,2; y el País Vasco, con 400,2.

ANDALUCÍA LIDERA EL VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS

En cuanto al volumen absoluto de residuos municipales recogidos, Andalucía encabezó la clasificación nacional con sus 4,9 millones de toneladas, por delante de Cataluña, que registró 3.655.049 toneladas, y la Comunidad Valenciana, con 2.820.384.

A continuación se situaron la Comunidad de Madrid, con 2.728.233 toneladas; Canarias, con 1.330.639; Galicia, con 1.206.216; y Castilla y León, con 1.132.605 toneladas.

En el conjunto de España, las empresas gestoras recogieron un total de 23.743.655 toneladas de residuos municipales durante 2024, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a los 22.977.333 del ejercicio anterior.

Del total nacional, 16.966.512 toneladas fueron residuos mezclados, que representan el 71,5% del conjunto, mientras que las 6.777.143 toneladas restantes correspondieron a residuos de recogida separada, el 28,5%.

Por su parte, en Andalucía la recogida mezclada representó el 78,1% del total de residuos municipales recogidos durante 2024, mientras que la separada supuso el 21,9%, una proporción inferior a la media nacional pese al incremento registrado durante el último ejercicio.