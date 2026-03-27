Por Andalucía avisa que "miles de empleados públicos no saben cuándo van a cobrar por el desastre de gestión" del PP-A

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, y el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, atienden a medios. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido este viernes de que "miles de empleados públicos" de la administración autonómica andaluza "no saben cuándo van a cobrar la nómina" este mes como consecuencia del "desastre" de "gestión" del PP-A en la Junta de Andalucía.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la también miembro de la dirección de IU Andalucía ha aludido así a la incidencia que este pasado jueves afectó a los servicios y trámites que requieren identificación y firma electrónica en el ámbito de la administración de la Junta.

Inma Nieto ha apuntado que la incertidumbre que, según ha denunciado, se da sobre el cobro de las nóminas se produce "gracias a este nuevo apagón de la Junta de Andalucía" y a este "enésimo desastre en la gestión" del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno, que "cierra la legislatura como la abrió, con colapsos informáticos".

En ese punto, la portavoz de Por Andalucía se ha referido a incidencias que han afectado a cuestiones como "el Bono Joven de Alquiler, las prescripciones universitarias en el Distrito Único, los expedientes desaparecidos de la Ley de Dependencia, el sistema del 112, que se cayó en el 'carrusel de borrascas', o el del 061, que se cayó" cuando el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), según ha abundado.

"Por mucha propaganda con la que intente taparlo, ésta es la realidad al frente de su Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla", una "gestión desastrosa que al final le complica la vida a los andaluces y a sus empleados de la Junta, que todavía no saben cuándo van a cobrar", ha insistido en criticar Inma Nieto para concluir.