Andalucía Emprende y MicroBank acuerdan colaborar en los 'Premios Emprendemos' de la Junta

Firma de convenio entre Andalucía Emprende y MicroBank para colaborar en los 'premios Emprendemos' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Emprende y MicroBank han suscrito un convenio para colaborar en la décimo tercera edición de los 'Premios Emprendemos', destinados a reconocer a las startups andaluzas "más innovadoras y con mayor impacto social del ecosistema emprendedor".

Así lo ha confirmado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en una nota de prensa sobre un acuerdo que tiene como objetivo otorgar como premio a la empresa ganadora del certamen una dotación económica de 5.000 euros. Un total de 275 candidatas serán evaluadas por la innovación que aplican al desarrollo de su actividad, su potencial de crecimiento y de generación de empleo. empleo. También se valorará su impacto social, económico y medioambiental y su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las 276 candidaturas competirán durante el mes de mayo en la fase provincial de estos reconocimientos, en la que ocho jurados territoriales, formados por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación, seleccionarán a un total de 50, en las galas que tendrán lugar en cada capital de provincia.

Estos certámenes darán comienzo el 28 de abril en Cádiz, donde participarán 57 startups. Le seguirán el 29 de abril en Almería, con 25 startups, y el 5 de mayo en Córdoba, con 21. Continuarán el 6 de mayo en Sevilla, donde competirán 29 empresas, y el 7 de mayo en Huelva, con 26. El 12 de mayo será el turno de Málaga, donde 35 firmas se disputarán el acceso a final, y el 13 de mayo será la gala de Granada, en la que competirán 33 candidaturas. La fase provincial se cerrará en Jaén, el 14 de mayo, donde se darán cita 50 empresas para intentar acceder a la final.

La gala regional de los Premios Emprendemos 2026 tendrá lugar el 25 de junio en Huelva, en Las Cocheras del Puerto. Las startups que lleguen hasta ahí serán distinguidas con el sello TOP50 y solo una se alzará con el premio. Asimismo, se otorgará un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas.

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, ha puesto de manifiesto que el convenio suscrito permite algo tan necesario como "respaldar a startups que apuestan por la innovación, desarrollando soluciones que transforman sectores, mejoran la competitividad y contribuyen al avance económico y social de Andalucía".