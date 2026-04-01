El Barça arrebata al Real Madrid el liderazgo del negocio comercial en LaLiga

Archivo - Jude Bellingham conversa con Alejandro Balde durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se ha situado como el club de LaLiga con mayor facturación por patrocinio, publicidad y merchandising, superando al Real Madrid, tras ingresar 556,8 millones de euros en el área comercial en la temporada 2024-2025, según el informe 'LaLiga Commercial Report 2026' elaborado por Intelligence 2P.

El estudio, publicado este 1 de abril, señala que el negocio comercial conjunto de los 42 clubes del fútbol profesional español alcanzó los 1.584,5 millones de euros, un 22,5% más interanual, lo que supone un crecimiento muy superior al del curso anterior y sitúa a LaLiga como el tercer mercado mundial en ingresos por patrocinio y merchandising, solo por detrás de la Premier League y la Bundesliga.

En este contexto, el Atlético de Madrid completa el podio con 113 millones de euros, siendo junto a Barça y Madrid los únicos clubes que superan los 100 millones y que concentran el 75,5% de todo el negocio comercial de LaLiga. Además, en el caso de los dos grandes, esta área ya representa cerca de la mitad de sus ingresos totales.

El informe destaca también la creciente profesionalización del resto de clubes, con 16 equipos que ya superan los 10 millones de euros en ingresos comerciales y otros diez que se sitúan entre los 5 y los 10 millones, en un contexto en el que el área comercial ya aporta de media el 28,5% de la facturación total de las entidades.

Por último, el estudio subraya el peso de sectores como telecomunicaciones, aerolíneas o electrónica de consumo en el patrocinio, así como la alta fidelización de los espónsors, con un 88% de marcas que repiten, en un mercado cada vez más atractivo para multinacionales y en el que el negocio del retail, especialmente en clubes como el FC Barcelona, sigue ganando protagonismo.